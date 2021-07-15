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Четверг, 15.07.2021
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Авакова отправили в отставку (фото)

Авакова отправили в отставку (фото)
10:23 Сегодня Телеграф Телеграф

Верховная Рада поддержала отставку Министра внутренних дел Арсена Авакова. Проголосовал "За" 291 депутат. 

аваков голосование 

"За" не проголосовали "Батьківщина" и ОПЗЖ.

Заявление написанное Аваковым стало неожиданностью для общества и поводом для шуток. Например, экс глава Офиса Президента Украины протроллил бывших соратников. 

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Президент Украины Владимир Зеленский уже предложил своего человека на этот пост.  Ранее "телеграф" сообщал, что написав заявление об отставке экс министр внутренних дел поблагодарил всю команду министерства за работу. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Отставка, Арсен Аваков, Верховная Рада Украины.
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