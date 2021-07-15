Авакова отправили в отставку (фото)

Верховная Рада поддержала отставку Министра внутренних дел Арсена Авакова. Проголосовал "За" 291 депутат.

"За" не проголосовали "Батьківщина" и ОПЗЖ.

Заявление написанное Аваковым стало неожиданностью для общества и поводом для шуток. Например, экс глава Офиса Президента Украины протроллил бывших соратников.

Президент Украины Владимир Зеленский уже предложил своего человека на этот пост. Ранее "телеграф" сообщал, что написав заявление об отставке экс министр внутренних дел поблагодарил всю команду министерства за работу.