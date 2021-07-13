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Ермак усиливается: Зеленский представил "слугам" кандидата на место Авакова

Ермак усиливается: Зеленский представил "слугам" кандидата на место Авакова
20:17 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Во вторник, 13 июля, фракция "Слуга народа" проводит заседание, на котором решали вопрос о назначении нового министра внутренних дел после отставки Арсена Авакова. Президент Украины Владимир Зеленский предложил на должность главы МВД кандидатуру нардепа Дениса Монастырского. 

Об этом сообщил в своем телеграм-канале нардеп "Слуги народа" Александр Качура. 

"Президент предложил Дениса Монастырского на должность Министра внутренних дел", - написал он. 

По его словам, присутствующие на заседании встретили такое предложение аплодисментами. 

Также Качура указал, что голосование о назначении состоится уже в пятницу. 

Сам Монастырский согласился на предложение Зеленского. 

"Понимаю, на какую жертву иду как человек, как политик. Я сделал этот выбор и буду претендовать на должность", - сказал он после заседания. 

Монастырский является юристом и политиком, а также экспертом в реформировании судебной и правоохранительной систем.

Ранее его называли в СМИ "человеком Авакова", однако в последнее время он находится в орбите главы Офиса президента Андрея Ермака. 

Зеленский после заседания Слуги народа

Зеленский после заседания Слуги народа

Напомним, Аваков обнародовал первое фото после подачи заявления об отставке. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

МВД, Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Денис Монастырский.
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