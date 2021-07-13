Ермак усиливается: Зеленский представил "слугам" кандидата на место Авакова

Во вторник, 13 июля, фракция "Слуга народа" проводит заседание, на котором решали вопрос о назначении нового министра внутренних дел после отставки Арсена Авакова. Президент Украины Владимир Зеленский предложил на должность главы МВД кандидатуру нардепа Дениса Монастырского.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале нардеп "Слуги народа" Александр Качура.

"Президент предложил Дениса Монастырского на должность Министра внутренних дел", - написал он.

По его словам, присутствующие на заседании встретили такое предложение аплодисментами.

Также Качура указал, что голосование о назначении состоится уже в пятницу.

Сам Монастырский согласился на предложение Зеленского.

"Понимаю, на какую жертву иду как человек, как политик. Я сделал этот выбор и буду претендовать на должность", - сказал он после заседания.

Монастырский является юристом и политиком, а также экспертом в реформировании судебной и правоохранительной систем.

Ранее его называли в СМИ "человеком Авакова", однако в последнее время он находится в орбите главы Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним, Аваков обнародовал первое фото после подачи заявления об отставке.