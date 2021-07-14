Авакова "ушли", но его люди остались: зачем Зеленский убирает главу МВД

Написанное во вторник, 13 июля, заявление Арсена Авакова об отставке с поста главы Министерства внутренних дел, который он занимал с 2014 года, стало неожиданностью для многих. Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев высказал "Телеграфу" мнение, что таким образом команда президента Владимир Зеленского продолжает зачистку групп влияния ради единоличного управления.

"Отставка Авакова – свидетельство продолжения концентрации власти в руках президента и его окружения. За последние полтора года люди Зеленского при поддержке группы Ахметова отодвинули от определяющего влияния на формирование внутренней политики сразу несколько групп. А именно: группу "соросят" Пинчука-Фиалы, группу Коломойского, а теперь и группу Авакова. Кроме того, при помощи санкций и уголовного преследования, ограничено пространство для маневра у группы Медведчука", – отмечает Даниил Богатырев.

По его мнению, с отставкой Авакова его влияние на систему МВД одномоментно не исчезнет.

"За 7 лет он наводнил полицию, Нацгвардию и само министерство лояльными себе людьми. Их зачистка займёт ещё какое-то время. Но итоговый результат, которого хочет добиться действующая власть – это лояльное лично президенту МВД", – подчеркивает эксперт.

Он также отмечает, что Аваков играет исключительно за себя. И продолжит действовать в том же духе.

"Будучи министром внутренних дел, он сколотил мощную группу влияния, которая никуда не денется после его отставки. Что касается дальнейшей карьеры, думаю, пока Аваков будет без должности. Не для того его убирали, чтобы снова куда-то назначать", – поясняет Даниил Богатырев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у министра МВД Арсена Авакова был конфликт с Офисом президента.

Эксперты рассказали "Телеграфу", к каким последствиям может привести отставка Авакова и поддержит ли ее Рада.