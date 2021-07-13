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"Зеленский делает шаг к уличным протестам": к каким последствиям может привести отставка Авакова и поддержит ли ее Рада

"Зеленский делает шаг к уличным протестам": к каким последствиям может привести отставка Авакова и поддержит ли ее Рада
Обновлено 20:31 Сегодня Телеграф

Во вторник, 13 июля, Арсен Аваков написал заявление об отставке с поста главы Министерства внутренних дел, который он занимал с 2014 года. Эксперты проанализировали для "Телеграфа" "танцы" вокруг поста главы МВД.

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов считает, что собрать голоса за отставку будет сложно.

"Нет сейчас реального повода для отставки: ни скандала с участием главы МВД, ни резкого всплеска преступлений, ни резонансных дел с участием правоохранителей, – отмечает Кирилл Молчанов. – Сомневаюсь, что вот так "с колес" его выгонят. Куда логичнее было бы осенью отправить в отставку весь Кабмин (за что голоса найдутся), лишив портфеля и Авакова".

К тому же, отмечает эксперт, пока не видно, кто из команды Зеленского мог бы сменить Авакова на посту министра внутренних дел.

"Нет у него своих настолько преданных людей, имеющих отношение к правоохранительной системе, которые могли бы возглавить МВД. Теоретически можно туда перекинуть из генпрокуратуры Татарова или Венедиктову. Но это лишь продемонстрирует, что у Зе-команды крайне низкий кадровый потенциал, – поясняет Кирилл Молчанов. – В общем, пока отставка Авакова выглядит преждевременной. Хоть уверен, что главе Офиса президента – Ермаку – Аваков не нравится, он для них чужой. А на Банковой хотят заполнить все места в правительстве исключительно "своими", кто не вел бы себя так независимо, как тот же Аваков".

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков подчеркивает, что заявление об отставке – это ещё не собственно отставка. Но, по его мнению, Рада проголосует за лишение Авакова должности министра.

"Если отставка произойдёт, Владимир Зеленский получит очень сильную не столько политическую, сколько уличную оппозицию. И это решительный шаг к уличным протестам", – прогнозирует Александр Кочетков.

По его мнению, крайне важно, кто придет вместо Авакова. И сумеет ли новый министр взять МВД в свои руки.

"Если это будет Евдокимов (первый замглавы МВД Владимир Евдокимов – прим. ред.), то сумеет. Но он будет ещё независимее Авакова, – подчеркивает аналитик. – А если придет очередной "кварталовец", то МВД пойдёт в разнос".

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак связывает отставку Авакова с тем, что фактически Украина в преддверии большой антикоррупционной зачистки, к которой Киев подталкивает США.

"Госсекретарь Блинкен не зря недавно намекнул на потери экономики Украины из-за коррупции. Без перезагрузки силовых структур обещанная Зеленским "антикоррупционная весна" невозможна. Поэтому на повестке стоит отставка не только Авакова, но и ротация руководителя Минобороны, Минюста, генпрокурора. Похоже, стране действительно нужно готовиться к посадкам и громким антикоррупционным делам", – прогнозирует эксперт.

Помимо этого, есть еще политическая причина отставки главы МВД, уверен Олег Постернак.

"Аваков – альтернативный политически-силовой ресурс власти, который влиял на депутатов, губернаторов, суды. Зеленский стремится к выравниванию политической системы и декланизации, что подразумевает ликвидацию этого центра влияния", – поясняет политтехнолог.

Третьей причиной отставки главы МВД он называет намеченные на осень выборы мэра в Харькове.

"В том раскладе Аваков – краеугольная фигура. Фактически один из фаворитов гонки, и.о. мэра Игорь Терехов, по мнению медиа, является протеже Авакова. И отставка последнего повлияет на предвыборную кампанию, – говорит Олег Постернак. – Впрочем, не исключаю размен: уход Авакова в обмен на содействие избранию Терехова".

Ранее "Телеграф" сообщал, что у Арсена Авакова был накануне конфликт с Офисом президента.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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МВД, Кабмин, Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Андрей Ермак.
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