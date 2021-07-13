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Аваков официально подал в отставку

Аваков официально подал в отставку
18:11 Сегодня Телеграф

Арсен Аваков уходит с поста главы Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба МВД. 

"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел", - написал он. 

Аваков поблагодарил команду МВД, каждого офицера и рядового за сотрудничество. 

"Честь имею", - добавил он. 

В СМИ также появилась информация о том, что с поста может уйти и министр обороны Андрей Таран. 

Как сообщали источники "Телеграфа" в "Слуге народа", фракция соберется на заседание 13 июля чтобы рассмотреть вопросы отставок Авакова и министра юстиции Дениса Малюськи.  

Позже в СМИ появилась информация, что сменить Авакова на посту главы МВД может секретарь СНБО Алексей Данилов

"Телеграф" также сообщал, что у уходящего главы МВД был накануне конфликт с Офисом президента. Впрочем до последнего времени у Банковой не было достаточно рычагов давления на него. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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МВД, Арсен Аваков.
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