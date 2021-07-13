Аваков официально подал в отставку

Арсен Аваков уходит с поста главы Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел", - написал он.

Аваков поблагодарил команду МВД, каждого офицера и рядового за сотрудничество.

"Честь имею", - добавил он.

В СМИ также появилась информация о том, что с поста может уйти и министр обороны Андрей Таран.

Как сообщали источники "Телеграфа" в "Слуге народа", фракция соберется на заседание 13 июля чтобы рассмотреть вопросы отставок Авакова и министра юстиции Дениса Малюськи.

Позже в СМИ появилась информация, что сменить Авакова на посту главы МВД может секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Телеграф" также сообщал, что у уходящего главы МВД был накануне конфликт с Офисом президента. Впрочем до последнего времени у Банковой не было достаточно рычагов давления на него.