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"Слуги" обсудят кадровый вопрос: под одним из министров зашаталось кресло, Аваков - на карандаше

"Слуги" обсудят кадровый вопрос: под одним из министров зашаталось кресло, Аваков - на карандаше
15:05 Сегодня Телеграф Ян Доброносов, "Телеграф"

Фракция «Слуга Народа» во вторник соберётся на заседание, чтобы обсудить ряд кадровых вопросов.

Об этом «Телеграфу» стало известно из собственных источников в политсиле.

Встреча фракции запланировано на 20:00, после внеочередного заседания парламента.

«Есть претензии к работе министра юстиции Дениса Малюськи, обсудим в том числе его работу»,- говорит один из собеседников во фракции не под запись.

«Думаю, обсудим ещё работу министра внутренних дел и самого МВД»,- добавил ещё один народный депутат из монобольшинства.

Накануне в понедельник фракция собиралась на заседание для обсуждения законопроекта по медицинскому канабису, языкового вопроса и налогового законопроекта 5600.

Ранее «Телеграф» уже писал о том, что у Офиса президента был конфликт с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Впрочем, пока на Банковой не придумали, как снять главу МВД, а сам министр имеет достаточно рычагов для влияния на ситуацию, что позволяет ему вот уже восьмой год находится на должности.

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Юлия Забелина
Автор: Юлия Забелина
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Арсен Аваков, Слуга народа, Денис Малюська.
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