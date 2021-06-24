У Зеленского хотят отставки Авакова, но не знают, как это сделать: сценарии и риски

В украинской власти появилась одна традиция – раз в год начинать непубличную кампанию за снятие министра внутренних дел Арсена Авакова с его поста министра внутренних дел. Новый виток этой истории произошел около месяца назад, когда в кулуарах снова заговорили о попытке снять чиновника с должности. Однако, вести кампанию публично в команде Зеленского не хотят, опасаясь влияния Авакова не только на политические процессы, но и на настроения улицы.

О том, кто стоит за этим сейчас, и могут ли осенью снять Авакова – в материале "Телеграф".

Президенты меняются – Аваков остается

Первая попытка снять Авакова с должности при новой власти, была еще перед назначением прошлого правительства Алексея Гончарука. Тогда, как рассказывали собеседники во власти, отбором кандидатом занимался сам премьер-министр, но все кандидаты "оказались слабыми и несистемными", такими, которых в команде президента назвали не способными справиться со столь большой машиной, как министерство внутренних дел. Вопрос отложили, но не забыли.

Перед тем, как назначать правительство Дениса Шмыгаля, также были попытки сбить назначение Авакова в уже новый Кабмин. Впрочем, его оставили по похожим мотивам – подходящего кандидата не нашлось. Этой отговоркой любят пользоваться в новой власти многие – от самого президента до депутатов из его партии. Кроме того, еще год назад в окружении главы государства говорили, что у него с Аваковым была договоренность, мол: если президент попросит министра уйти, то тот это сделает. Но такие месседжи воспринимаются скептически, учитывая, что уходят как раз президенты, а Аваков уже семь лет остается у руля МВД.

Где-то около месяца назад вновь пошли слухи о том, что в Офисе президента заинтересованы Авакова поменять, причем, в окружении главы МВД главным идеологом этого процесса прямо называют главу Офиса президента Андрея Ермака. Дескать, в ОП недовольны как влиянием Авакова на политические процессы, так и на медиа, учитывая, что глава МВД имеет свои интересы даже в некоторых украинских телеканалах. Правда, публично никто не призывает министра к отставке, так как, по словам информированных собеседников, опасаются, что к осени он может вывести "улицу" под окна Офиса президента.

"У Авакова есть много рычагов давления на президента, и один из них – это улица. Долгое время он себя позиционировал как главного коммуникатора с ней. Он это показал на протестах под ОП, когда выходили за освобождение Сергея Стерненко. Аваков продемонстрировал, что может произойти, если он и его бойцы не будут вмешиваться. Это же он может устроить и осенью, организовав какие-то новые протесты", – комментирует собеседник "Телеграфа".

Авакова также поддерживают в парламенте, в том числе, в президентской фракции "Слуга народа", а также в партии "Европейская солидарность". Несмотря на прошлые конфликты с Петром Порошенко, сейчас они все равно общаются, как и с партией "Батькивщина": в частности, он поддерживает отношения с Юлией Тимошенко. Не стоит забывать и про часть группы "За будущее", которая ориентируется на Игоря Коломойского и тоже поддерживает Авакова. Правда, и в самой фракции слуг находятся те, кто открыто выступает против министра. Например, по словам собеседника "Телеграфа", на одной из недавних фракций депутаты обсуждали замену главы МВД.

"Встал нардеп Сергей Демченко и предложил заменить Авакова на Александра Бакумова (член фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам криминального законодательства и противодействия преступности, - ред.). Часть нардепов его поддержала, но Давид Арахамия постарался перевести все на шутку", – комментирует один из "слуг" не под запись.

Фактор дела Шеремета

Еще одна причина, к которой апеллируют, говоря об отставке Авакова – это дело убитого журналиста Павла Шеремета. После года под стражей, Шевченковский районный суд все-таки сменил меру пресечения одному из подозреваемых в деле Шеремета – ветерану АТО Андрею Антоненко и заменил ее на круглосуточный домашний арест. Этот шаг, как и то, что Зеленский на своей пресс-конференции заявил о телефонном контакте с еще одной подозреваемой, Яной Дугарь, репутационно ударил по Авакову, учитывая, с какой уверенностью именно этих людей в МВД называли главными виновниками убийства журналиста. Сам президент на той же пресс-конференции заявил: если будет доказано, что дело Шеремета сфабриковано, то Зеленский "будет серьезно говорить с Аваковым по поводу того, сможет ли он дальше оставаться министром". В непубличных разговорах в Зе-команде также акцентируют на том, что именно это дело – одно из самых важных рычагов в вопросе отставки министра внутренних дел.

Кроме того, часть Зе-команды смущает, что Аваков остается одним из самых сильных членов Кабмина, на которого нет возможности влиять так, как на остальных членов правительства или глав правоохранительных структур.

"Одно время он даже Шмыгалю рассказывал, что делать, и, конечно, ОП это очень раздражает. Получается, что у него внутри Кабмина свое правительство", – добавляет один из собеседников во власти.

Что дальше?

По сути, у власти остается не так много сценариев, чтобы все-таки убрать влиятельного министра. Первый – это отправить осенью в отставку весь Кабмин, хотя сейчас это не самый желательный сценарий, так как достаточно сговорчивый премьер Шмыгаль устраивает Офис президента, несмотря на слухи о том, что на его замену готовят нового первого вице-премьера, министра экономики Алексея Любченко. Однако такой вариант тоже проговаривается.

Другой вариант – это, объявив об излишней токсичности Авакова, таки отправить в отставку его одного, но тогда возникает вопрос в том, готов ли министр мирно покинуть свой пост? Большинство опрошенных собеседников сходится во мнении, что нет. И третий вариант – не предпринимать ничего, прикрываясь тем, что снова нет кандидатов на замену. Но в таком случае придется снова договариваться с Аваковым, фактически идя ему на уступки, чего Зеленский уже не хочет, учитывая его публичную игру с подозреваемыми в деле Шеремета. Не стоит забывать и о недавнем "привете" в виде санкций СНБО в адрес не чужого Авакову бизнесмена Павла Фукса, с которым у него ряд бизнес-интересов в Харькове.

"Но ни один министр не может вечно занимать свой пост. Рано или поздно Аваков уйдет, причем, он может сделать это и сам, но получив определенные договоренности от Зеленского", –добавил в беседе с "Телеграфом" один из депутатов "Слуги народа".