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На Банковой хотят заменить Кличко, но не могут найти подходящего кандидата - источники

На Банковой хотят заменить Кличко, но не могут найти подходящего кандидата - источники
Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф Фото: lb.ua

Офис президента Украины активно ищет человека, чтобы заменить Виталия Кличко на должности главы Киевской городской государственной администрации. По словам сразу нескольких источников в окружения киевского мэра и президента Украины, нового главу КГГА хотят представить уже в ближайший месяц, однако в команде Владимира Зеленского столкнулись с отсутствием подходящих кандидатов.

Уже почти месяц продолжается новая фаза тихой войны между Офисом президента и киевским мэром. Как ранее писал «Телеграф», одной из причин конфликта является желание ОП поставить своего человека на должность главы КГГА вместо Кличко.

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Киевскому мэру такая инициатива по урезанию его полномочий пришлась не по душе, вследствие чего он даже решил ввести в столице исполнительнее комитеты, которым собирался передать часть полномочий, входящих в функционал главы КГГА. Впрочем позже Кличко отозвал это распоряжение.

На Банковой однако не собираются отказываться от своего желания «приструнить» Кличко, это, в том числе, и стало одной из причин создания Конгресса местных властей, который возглавил мэр Львова Андрей Садовой. Конгресс должен стать параллельной площадкой Ассоциации городов Украины, которую и возглавляет Кличко. И также, в ближайший месяц на Банковой хотят таки посадить своего человека в кресло главы КГГА.

«Мы хотим найти мощного и известного кандидата, который был бы не менее публичным, чем Кличко и назначить его главой КГГА. Думаю, мы осуществим это в ближайший месяц-полтора», - говорит собеседник в окружении президента.

«Ранее они думали и о кандидатуре Андрея Холодова (народный депутат от «Слуги Народа». - Ред.) и о заместителе Кличко Алексее Кулебе, который приближён к Ермаку, но позже решили искать альтернативу Кулебе, так как у него нет ни узнаваемости, ни веса в Киеве», - добавляет собеседник в окружении киевского мэра.

Алексей Кулеба

Таким образом, Банковая стремится ослабить позиции мэра столицы, но в то же время, сталкивается с уже привычным кадровым голодом, из-за которого не может найти равноценного Кличко кандидата на пост главы КГГА.

Напомним, 18 марта в дом к мэру Киева Виталию Кличко пришли с обысками. Позже оказалось, что силовики навещали соседей столичного градоначальника. Эти обыски совпали с массовой проверкой киевских коммунальных предприятий. Обыскивали в том числе КП "Киевский метрополитен" по делу о возможном отмывании средств при строительстве метро на микрорайон Винаградарь. Кличко часто пиарится на этом строительстве, выкладывая свежие снимки и обещая ускорить открытие новой ветки подземки.

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Юлия Забелина
Автор: Юлия Забелина
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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Андрей Холодов, Алексей Кулеба.
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