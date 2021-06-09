На Банковой хотят заменить Кличко, но не могут найти подходящего кандидата - источники

Офис президента Украины активно ищет человека, чтобы заменить Виталия Кличко на должности главы Киевской городской государственной администрации. По словам сразу нескольких источников в окружения киевского мэра и президента Украины, нового главу КГГА хотят представить уже в ближайший месяц, однако в команде Владимира Зеленского столкнулись с отсутствием подходящих кандидатов.

Уже почти месяц продолжается новая фаза тихой войны между Офисом президента и киевским мэром. Как ранее писал «Телеграф», одной из причин конфликта является желание ОП поставить своего человека на должность главы КГГА вместо Кличко.

Киевскому мэру такая инициатива по урезанию его полномочий пришлась не по душе, вследствие чего он даже решил ввести в столице исполнительнее комитеты, которым собирался передать часть полномочий, входящих в функционал главы КГГА. Впрочем позже Кличко отозвал это распоряжение.

На Банковой однако не собираются отказываться от своего желания «приструнить» Кличко, это, в том числе, и стало одной из причин создания Конгресса местных властей, который возглавил мэр Львова Андрей Садовой. Конгресс должен стать параллельной площадкой Ассоциации городов Украины, которую и возглавляет Кличко. И также, в ближайший месяц на Банковой хотят таки посадить своего человека в кресло главы КГГА.

«Мы хотим найти мощного и известного кандидата, который был бы не менее публичным, чем Кличко и назначить его главой КГГА. Думаю, мы осуществим это в ближайший месяц-полтора», - говорит собеседник в окружении президента.

«Ранее они думали и о кандидатуре Андрея Холодова (народный депутат от «Слуги Народа». - Ред.) и о заместителе Кличко Алексее Кулебе, который приближён к Ермаку, но позже решили искать альтернативу Кулебе, так как у него нет ни узнаваемости, ни веса в Киеве», - добавляет собеседник в окружении киевского мэра.

Таким образом, Банковая стремится ослабить позиции мэра столицы, но в то же время, сталкивается с уже привычным кадровым голодом, из-за которого не может найти равноценного Кличко кандидата на пост главы КГГА.

Напомним, 18 марта в дом к мэру Киева Виталию Кличко пришли с обысками. Позже оказалось, что силовики навещали соседей столичного градоначальника. Эти обыски совпали с массовой проверкой киевских коммунальных предприятий. Обыскивали в том числе КП "Киевский метрополитен" по делу о возможном отмывании средств при строительстве метро на микрорайон Винаградарь. Кличко часто пиарится на этом строительстве, выкладывая свежие снимки и обещая ускорить открытие новой ветки подземки.