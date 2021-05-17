У Зеленского лопнуло терпение: зачем Банковая вновь воюет против Кличко и чем это закончится

На днях киевская прокуратура провела целый ряд обысков в различных подразделениях Киевской городской государственной администрации, а после, и у ближайшего соратника столичного мера Виталия Кличко Артура Палатного, который кроме того, возглавляет исполком партии «УДАР». В политических кругах заговорили о новом раунде войны Банковой против мэра столицы, но что же происходит на самом деле? Подробно об этом в нашем материале.

Столичная прокуратура отрапортовала, что 11-12 мая в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур проведено около 60 обысков.

Обыски проведены в коммунальном объединении Киевзеленстрой, КП Спецжилфонд, в корпорации КиевАвтодор, Департамент соцполитики, Градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов КГГА, КП Киевгорсвет. Кроме того, обыски проведены и у давнего и близкого соратника Виталия Кличко Артура Палатного, который еще и курировал избирательную кампанию на прошлых выборах. После обысков и у Палатного, и у мэра заявили о политических репрессиях.

«Это же все шито белыми нитками! И смешно слышать, что, мол, никакой политики. Просто - большая спецоперация. Да, спецоперация! Но против меня лично. А мишенью стали городские предприятия и подразделения администрации. Скажу одно: это - грязная политическая борьба и попытка закрутить гайки местному самоуправлению», - заявлял Кличко на брифинге.

О похожем заявил и Артур Палатный, комментируя СМИ, что все это попытка Банковой прикрутить политические амбиции партии и рейтинг Кличко, который уже давно готовится к президентской кампании. Кроме того, в неофициальных разговорах соратники Кличко говорят, что это также из-за того, что Банковая, а конкретно глава Офиса президента Андрей Ермак лоббирует идею назначения новым главой КГГА вместо Кличко своего ставленника – первого заместителя Кличко Алексея Кулебу. Что совсем не нравится самому градоначальнику, так как перспективы остаться мэром с урезанными полномочиями и надзором с Банковой, совсем не радуют. Как говорят источники в окружении мэра, ранее также звучала фамилия нардепа Андрея Холодова, тоже близкого к Ермаку, но сейчас наиболее вероятная кандидатура именно Кулебы. Ранее уже были идеи назначить лояльного Банковой главу КГГА, например, нардепа и экс-кандидата в мэры столицы Ирину Верещук, которая выступила скорее «техническим» кандидатом на выборах мэра. Но потом эту идею спустили на тормозах.

Отношения Кличко и Ермака после конфликта первого с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом удалось наладить, в том числе, и благодаря адвокату Трампа Руди Джулиани, и вопрос назначения нового главы КГГА отложили в долгий ящик. После выборов к Кличко появились сразу два заместителя по квоте Ермака: упомянутый Кулеба и Елена Говорова.

Также, в окружении мэра заявляют, что «под шумок» у президента сейчас решили остудить президентские амбиции киевского градоначальника. «Они конечно в курсе, что у Кличко уже давно работает штаб и это их раздражало, так как киевляне могут дать нормальный рейтинг Кличко, поэтому и решили привязать его имя к коррупции, мол, пусть оправдывается», - комментируют у Кличко.

А вот на Банковой и в разговорах офф рекордз говорят, что никакой политики и попытки сбить рейтинг Кличко нет. Что всему виной несговорчивость Кличко и Палатного. «На самом деле, этим уголовным делам уже почти восемь месяцев, и Кличко давно предупреждали чуть умерить аппетиты, и из Офиса президента говорили, вплоть до недавнего времени и друзья из Кабмина, но он не слышал. А его люди уже обнаглели до того, что берут плату со всего – и за разрешение на застройки, МАФы Кабмин вывел с остановок и переходов, а они продолжают работать, с «обилечиванием». Но одна из последних капель – история с премьером, которого тролил Виталик разговорами закрыть страну на локдаун. После чего Шмыгаль отправил ему сообщение, мол, а ты не хочешь сначала столицу закрыть. Ну а Виталик ничего ему не ответил, зато потом на каком-то заседании продолжил его тролить. И потом его идеи ввести исполкомы в Киеве, чтобы отодвинуть центральную власть. Терпение президента не резиновое, просто все накопилось», - комментируют в окружении президента не под запись.

Собеседники в Киевсовете опрошенные «Телеграфом», прогнозируют, что конфликт удастся замять только если Кличко пойдет на уступки и подвинет своих людей с «потоков». «Сильно кто-то поддерживать мэра в Киевсовете, кроме его партии не будет, даже «Европейская солидарность», которая формально сейчас с ним в коалиции. Потому что, учитывая особенности их отношений, они просто стоят в сторонке и улыбаются», - комментирует депутат Киеврады на правах анонимности.

Таким образом, все выглядит как склонение Кличко к «худому миру», и уже от его сговорчивости и того, кто в этот раз замолвит за него слово на Банковой, будет зависеть исход этого конфликта.