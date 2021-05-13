На КП "Киевский метрополитен" нагрянули с обысками: ищут следы исчезнувших миллионов

Киевская прокуратура устроила обыски в КП "Киевский метрополитен". Причиной стало возможное уклонение от уплаты налогов при строительстве метро на Виноградарь. Сумма ущерба может составлять 9 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"13 мая 2021 года на основании постановления суда начато проведение обыска в офисном помещении КП "Киевский Метрополитен" с целью отыскания финансовых документов и фиксации сведений о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины", - говорится в сообщении.

Так, за прошедший 2020 год работники ПАО "Киевметрострой" строили новые станции Сырецко-Печерской линии метро. Работы выполнялись по заказу КП "Киевский метрополитен":

Предполагается, что "Киевметрострой" заказывал работы по ремонту оборудования, а полученные от коммунального предприятия средства перечисляло на счета фиктивных предприятий. Сумма ущерба, по предварительным данным, составляет около 9 миллионов гривен.

Помимо этого, "Киевметрострой" сдавало в аренду аффилированному предприятию собственные производственные мощности, на которых "фактически самим коммунальным предприятием изготовлялись железобетонные конструкции, а бюджетные средства перечислялись на аффилированное предприятие".

Отметим. по словам мэра Киева Виталия Кличко, две новые станции метро на Виноградарь планируют открыть в декабре 2021 года.

Как сообщал Телеграф, ранее главный бухгалтер нанесла убытков КП "Киевский метрополитен" на сумму 26 миллионов гривен.