Главбух нанесла "Киевскому метрополитену" 26 млн убытков

Новости Бизнеса: Прокуратура объявила подозрение в служебной халатности главбуху КП "Киевский метрополитен".

Главный бухгалтер коммунального предприятия "Киевский метрополитен" уличена в служебной халатности, что привело к убыткам КП в сумме более 26 млн грн. Прокуратура объявила ей подозрение.

Как сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева, следствие установило, что в 2014 году во время окончательных расчетов за поставленные коммунальному предприятию поезда, в результате служебной халатности главного бухгалтера, не были вычислены штрафные санкции за нарушение условий поставки и ввода в эксплуатацию поездов, что повлекло убытки более 26 млн грн.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2. ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям других руководителей КП "Киевский метрополитен".