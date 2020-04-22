Кличко: Строительство метро на Виноградарь идет по плану

Новости Бизнеса:В Киеве строительство метро на Виноградарь идет по плану, несмотря введенный карантин для борьбы с распространением COVID-19.

Работы по строительству метро на Виноградарь продолжаются по графику, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Вы знаете - это уже не впервые вокруг строительства метро на Виноградарь выдают подобную "информацию" (задержка открытия новых станций – ред.) . Хочу вас заверить - работы там продолжаются. И пока - по графику. Специалисты уже почти закончили собирать огромный проходческий комплекс. Согласно проекту, проходческий щит начнет работу со стороны станции "Мостицкая" и финиширует почти через 1,3 км, возле станции "Сырец". Как говорят специалисты, на эти работы им понадобится около 6 месяцев", - отметил Кличко во время онлайн пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос от СМИ о возможной отсрочки открытия двух новых станций.

Он отметил, что в настоящее время работы по строительству новых станций и перегонов метро на Виноградарь продолжаются на всех площадках. Мэр заверил, что ПАО "Киевметрострой" получает финансирование в полном объеме и делает все, чтобы в декабре 2021 две новых станции метро на Виноградарь были открыты.

"Напомню, эти станции будут перевозить более 90 тыс. пассажиров в сутки. Длина участка метро между двумя новыми станциями будет 3,7 километров. Я собираюсь еще раз наведаться на строительство в ближайшие дни. С проверкой ", - подчеркнул Кличко.