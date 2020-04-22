Коронавирус в Киеве: почти 1000 заболевших COVID-19, за сутки - около 100

Новости Украины:За сутки количество заболевших коронавирусом в Киеве выросло на 97 человек, из них 10 - медики.

Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 97 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он уточнил, что среди больных - 10 медиков.

Всего в Киеве уже 989 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет

52 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет

7 девушек и 4 юношей в возрасте до 17 лет.

По его словам, в больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом - 1 монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин", - отметил мэр.

Также городские службы продолжают работу по обследованию общежитий, подчиненных городу. И в случае необходимости осуществляют там дезинфекцию.

"Количество тех, кто выздоровел в столице, возросло до 39 человек", - отметил Кличко.

За 21 апреля выздоровели шесть человек, общее количество вылечившихся достигло 39. Умерли 19 человек.

Кличко добавил, что Киев закупил у украинских производителей 100 000 одноразовых масок - их можно купить в аптеках "Фармация". Еще 100 000 масок город получил от социально ответственного бизнеса. Их передали медикам, коммунальщикам, полиции и спасателям.

Напомним, в Украине зарегистрировано 6592 случая заболевания коронавирусом. За сутки COVID-19 диагностировали у 467 человек в том числе 32 детей и 107 медработников.

Как сообщалось, в ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

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