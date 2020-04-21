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Минздрав инициирует продление карантина, но будут послабления

Минздрав инициирует продление карантина, но будут послабления
10:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Правительство на ближайшем заседании примет решение о продлении карантина до 12 мая.

Министерство здравоохранения Украины вынесет на ближайшее заседание Кабинета министров вопрос о продлении карантина до 12 мая со смягчением.

"Минздрав вынесет на ближайшее заседание правительства проект постановления о продлении действия карантина до 12 мая", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник.

"Продлевать мы собираемся до 12 мая, это продление вызвано нашим уровнем заболеваемости и той опасностью, которую несет коронавирус", - добавил он.

При этом Степанов сообщил, что Минздрав предложит соответствующие смягчения карантинных мер.

"Это могут быть, например, прогулки по паркам, но эти прогулки должны быть четко регламентированы относительно количества человек и средств индивидуальной защиты, и в этом постановлении будут выставлены очень четкие критерии", - сказал он.

Степанов также сообщил, что Минздрав предложит "открыть для посетителей музеи, библиотеки, но также с четким соблюдением карантинных ограничений относительно дистанций, СИЗ и термоскрининга на входе".

"Мы предлагаем ряд смягчений в отношении карантина, но все они будут четко регламентированы, как именно можно будет посещать тот или иной объект", - подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует продлить карантин, но одновременно смягчить его в некоторых сферах.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161- летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 415 новых случаев.

По состоянию на утро 21 апреля количество военнослужащих, больных коронавирусом, возросло до 39 человек.

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Минздрав, ВОЗ, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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