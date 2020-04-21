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Вторник, 21.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Глава ВОЗ о коронавирусе: Поверьте, самое сложное - впереди

Глава ВОЗ о коронавирусе: Поверьте, самое сложное - впереди
02:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Основная борьба против коронавируса еще впереди, полагает гендиректор ВОЗ.

Человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19, заявил в понедельник глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Поверьте, самое сложное - впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию", - сказал он журналистам в Женеве.

"Многие попросту не понимают, что это за вирус", - добавил гендиректор ВОЗ.

Он объяснил, что, с одной стороны, COVID-19 - очень заразный, а с другой - представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.

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В последнее время ряд стран ставят под сомнение эффективность ВОЗ. Наиболее резкую позицию по этому вопросу занимают США, приостановившие финансирование организации на время проведения расследования. Его цель - определить, насколько эффективно ВОЗ справилась в ситуации с коронавирусом.

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Все по теме:

ВОЗ, Коронавирус, Тедрос Адханом Гебрейесус, Covid-19.
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