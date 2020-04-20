Скачать
Понедельник, 20.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ряд стран Евросоюза сегодня снимают часть карантинных ограничений
Сегодня ряд стран ЕС ослабляют карантин
Из-за поджогов в лесах Нацгвардия начала антидиверсионную операцию
Из-за поджогов в лесах Нацгвардия начала антидиверсионную операцию
"Пойду сниматься в Голливуд": Усик заговорил о завершении карьеры
"Пойду сниматься в Голливуд": Усик заговорил о завершении карьеры
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 апреля

Пройдут месяцы: вирусолог рассказала, когда ждать пика эпидемии коронавируса

Пройдут месяцы: вирусолог рассказала, когда ждать пика эпидемии коронавируса
12:18 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Несмотря на неутешительную статистику – более пяти тысяч инфицированных, для нашей страны – это еще не пик и даже еще не начало, считает вирусолог.

В начале марта вирус COVID-19 стал распространяться в Украине. Несмотря на неутешительную статистику – более пяти тысяч инфицированных, для нашей страны – это еще не пик и даже еще не начало.

Такое мнение высказала доктор медицинских наук, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко, пишет "РБК Украина".

"Что такое вообще пик? Эпидемический процесс обычно имеет фазу подъема, потом самую высокую точку – это пик, а дальше – фаза спада. Если говорить о том, что мы сейчас имеем – это даже еще не начало. Карантин приводит к тому, что мы имеем определенное количество больных, хотя общение между людьми весьма ограничено. Я думаю, что пик может быть осенью, - считает вирусолог. 

"Но нужно понимать, что, во-первых, впереди лето. И я очень надеюсь, что летом будет полегче, потому что в эту пору респираторные инфекции неактивны. Этому способствуют различные факторы: солнце, ветер, открытые окна. Хотя этот вирус новый и он более устойчив, чем, например, вирус гриппа. И вместе с тем менее устойчив, чем другие безоболочные вирусы. Как будет – увидим", - добавила Мироненко.

Карта коронавируса в Украине и мире 20 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Кроме того, по ее мнению, выпускать школьников и студентов на обучение сейчас весной не следует.

"У них уже налажено дистанционное обучение и пусть бы они так и закончили учебный год. Когда речь идет о выпуске из высшего учебного заведения или школы, то в таком случае можно в индивидуальном порядке назначать им тестирования по необходимости. А чтобы все они собирались в одном классе или аудитории – это приведет к обострению эпидемической ситуации", - заключила она. 

Как сообщалось, за минувшие сутки заболел 261 человек, из них 16 детей и 43 медицинских работника. Были госпитализированы 78 человек. Зафиксировано 10 летальных случаев. 12 пациентов, в том числе 3 ребенка и 4 медицинских работника, выздоровели.

Министерство здравоохранения выясняет, почему 7 областей не предоставили данных по ПЦР-тестированию, что не позволяет установить объективную статистику по Украине.

Напомним, что в Минздраве опасаются возможной вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи.  Это произойдет из-за того, что многие украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху. Соответственно из-за этой ситуации может быть продлен карантин.

На утро 20 апреля коронавирусную болезнь COVID-19 зафиксировали у 2 407 600 человек, 165 083 пациентов умерли, 625 312 – выздоровели.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент Чехии предлагает на год продлить закрытие границ
02 Актриса "Великолепного века" опубликовала семейный пасхальный снимок (Фото)
03 Продление карантина в Украине: в Минздраве сделали прогноз
04 Мировые цены на нефть стремительно падают
05 Какие симптомы говорят о смертельном исходе при коронавирусе - исследование ученых
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине замедлился рост заболеваемости Covid-19: статистика Минздрава
В Украине за сутки - 261 случай Covid-19: статистика Минздрава
В Киеве 49 новых случаев заражения COVID-19 и 2 смерти
В Киеве 49 новых случаев заражения COVID-19 и 2 смерти
COVID-19: количество больных приближается к 2,5 миллионам человек
Количество больных COVID-19 приближается к 2,5 млн человек
Красная горка в 2020 году: традиции, обычаи и приметы
Красная горка в 2020 году: традиции, обычаи и приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь