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Продление карантина в Украине: в Минздраве сделали прогноз

Продление карантина в Украине: в Минздраве сделали прогноз
07:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Украинские медики ожидают всплеск количества заражений через пять-десять дней.

Через пять-десять дней в Украине может произойти всплеск роста количества случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19.

Это произойдет из-за того, что многие украинцы пренебрегли карантином и пошли в церкви на Пасху.

Соответственно из-за этой ситуации может быть продлен карантин. Об этом сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает ТСН.

"К сожалению, несоблюдение карантина может повлиять на его продление. Потому что мы все четко понимаем, что то, что Украина ввела карантин очень быстро и достаточно жесткие меры карантина позволяет сделать рост заболеваемости не пиковым, а таким достаточно пологим. Поэтому сегодня вся наша сеть, которая есть в Украине, а это фактически зарезервированных 35 тысяч коек госпитальной базы, сегодня не переполнена.

Мы можем говорить о том, что мы имеем резерв и коек в стационарах, и резерв в отделениях интенсивной терапии, поскольку не более 8% апаратов искусственной вентиляции легких сегодня задействованы. И каждый из нас должен понимать, что если мы придерживаемся рекомендаций карантина, а это не выдумка, это доказано научными исследованиями, мы сможем сохранить систему здравоохранения, мы сможем сохранить медиков и самое главное - спасти жизни тысяч наших граждан", - сказала Ирина Микичак.

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Отметим, что нынешний карантин действует до 24 апреля, но власти уже заявили, что он будет продлен. На Пасху в украинские церкви пришли 130 тысяч верующих.

Такую цифру назвали в пресс-службе МВД со ссылкой на главу Нацполиции Украины Игоря Клименко.

По состоянию на 09:30 19 апреля в Украине зафиксировали 5440 случаев инфицирования новым коронавирусом. Из них 141 - летальный случай, 347 - выздоровели, остальные.

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Минздрав, Эпидемия, Карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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