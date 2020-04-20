В Минздраве назвали стоимость лечения больных COVID-19

Новости Украины:Почти 20-30% тех, кто находится в больницах с коронавирусом, требуют интенсивной терапии.

Заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак рассказала, что стоимость лечения от коронавирусной инфекции в больницах страны варьируется от 11 долларов до 370 долларов за пациента на сутки.

Об этом она сообщает ТСН.

Микичак пояснила, что стоимость лечения зависит от состояния пациентов.

По ее словам, около 20-30% тех, кто находится в больницах с коронавирусом, требуют интенсивной терапии.

"Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже в апреле это лечение будет профинансировано за счет пакета программы медицинских гарантий национальной службы Украины", - пояснила заместитель министра.

Напомним, ранее Микитчак заявила, что вспышка количества случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19 в Украине после Пасхальных праздников может быть через пять-десять дней.