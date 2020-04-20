В Минздраве рассказали, когда может произойти вспышка новых заражений COVID-19

Новости Украины:В Украине может произойти новая волна заражений коронавирусом.

Через пять-десять дней после Пасхальных праздников в Украине может произойти вспышка новых заражений коронавирусом.

Об этом в эфире ТСН сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

"По мнению эпидемиологов, и уже есть определенный опыт, на пятый-десятый день после такого массового скопления людей в определенных храмах мы можем ожидать роста заболеваемости", - отметила она.

По словам заместителя министра, это произойдет из-за того, что немало украинцев не соблюдали карантин и пошли в церкви, где могли заразиться коронавирусом.

"Так произошло и происходит после Вербного воскресенья. К большому сожалению, мы можем ожидать такую угрозу и через неделю практически", - добавила Микичак.

Напоминаем, в Министерстве здравоохранения связывают рост количества инфицированных коронавирусом в последние дни с игнорированием рекомендаций оставаться дома на Вербное воскресенье, а также с увеличением количества тестирований.

"Многие не придерживались наших рекомендаций оставаться дома на Вербное воскресенье и не посещать богослужения. В связи с этим проявления были на четвертый-пятый день после того, как люди инфицировались, и мы увидели сразу рост заболеваемости коронавирусом", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.