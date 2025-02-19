Укр

Был любимчиком Януковича и выступал на "антимайдане": где сейчас оперный певец Гришко и что говорит о войне

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владимир Гришко прославился на весь мир своим пением
Владимир Гришко прославился на весь мир своим пением. Фото Телеграф, Getty Images

Известный тенор был очень популярным в свое время, он продолжает выступать и сейчас

Владимир Гришко — украинский оперный певец, Народный артист Украины и лауреат Национальной премии Украины им. Т.Г. Шевченко. Во время Евромайдана артист дважды выступал на так называемом "антимайдане" и имел друзей в "Партии регионов". Также его называли любимчиком Януковича, а также была информация о том, что он являлся советником беглого президента.

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит Владимир Гришко и где он во время войны в Украине.

Владимир Гришко — что о нем известно

Народный артист Украины Владимир Гришко известный во всем мире оперный певец. Он родился в Киеве 28 июля 1960 года, сейчас ему 64 года. Он с детства увлекся музыкой и со временем связал с ней свою жизнь. Гришко выступал в самых именитых операх, среди которых Metropolitan Opera в Нью-Йорке, а также был солистом Мариинского театра с 1996 по 2006 год в Санкт-Петербурге.

Владимир Гришко

Во время Революции Достоинства Владимир Гришко был в Украине, однако его позиция была весьма неоднозначной. Он дважды выступал на так называемом "антимайдане", чем по сути поддержал Януковича. Хотя позже в интервью рассказывал, что музыка — вне политики, и мол, он выступал для шахтеров и простых рабочих. При этом он лестно отзывался о некоторых представителях "Партии регионов", среди которых соратница Януковича Анна Герман.

После скандала с выступлениями на "антимайдане", Гришко пришлось сначала отменить большой концерт во Львове. Позже он признался, что вынуждено отменил и целый тур по Украине, так как "в стране сложная общественная и политическая ситуация".

Владимир Гришко в 2013 году

Гришко во время полномасштабной войны в Украине

Владимир Гришко, который 20 лет прожил в США и 10 лет работал в Санкт-Петербурге, всегда говорил, что любит Украину. Во время полномасштабной войны артист остался на родине, хотя сейчас намного реже выступает на сцене. Так, один из последних его концертов был в Трускавце в 2024 году.

Кроме того, оперный певец записывает тик-токи и публикует рилсы в Instagram, на которых преподает уроки вокала. Известно, что в 2018 году артист основал частное учебное заведение "Академия искусств Владимира Гришко". Там маэстро делиться знаниями, полученными за продолжительную творческую карьеру.

Владимир Гришко

Также Гришко рассказывает в соцсетях о своей помощи Вооруженным силам Украины. В частности, он поделился, что передал свой автомобиль украинской армии. Кроме того, певец рассказывает в Instagram о военных преступлениях РФ и показывает кадры последствий войны в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему на пике популярности пропал финалист "Х-Фактора" Литвинкович, и где он сейчас. Его даже считали женщиной.

Теги:
#Янукович #Оперный певец #Владимир Гришко #Антимайдан