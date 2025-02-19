Был любимчиком Януковича и выступал на "антимайдане": где сейчас оперный певец Гришко и что говорит о войне

Известный тенор был очень популярным в свое время, он продолжает выступать и сейчас

Владимир Гришко — украинский оперный певец, Народный артист Украины и лауреат Национальной премии Украины им. Т.Г. Шевченко. Во время Евромайдана артист дважды выступал на так называемом "антимайдане" и имел друзей в "Партии регионов". Также его называли любимчиком Януковича, а также была информация о том, что он являлся советником беглого президента.

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит Владимир Гришко и где он во время войны в Украине.

Владимир Гришко — что о нем известно

Народный артист Украины Владимир Гришко известный во всем мире оперный певец. Он родился в Киеве 28 июля 1960 года, сейчас ему 64 года. Он с детства увлекся музыкой и со временем связал с ней свою жизнь. Гришко выступал в самых именитых операх, среди которых Metropolitan Opera в Нью-Йорке, а также был солистом Мариинского театра с 1996 по 2006 год в Санкт-Петербурге.

Во время Революции Достоинства Владимир Гришко был в Украине, однако его позиция была весьма неоднозначной. Он дважды выступал на так называемом "антимайдане", чем по сути поддержал Януковича. Хотя позже в интервью рассказывал, что музыка — вне политики, и мол, он выступал для шахтеров и простых рабочих. При этом он лестно отзывался о некоторых представителях "Партии регионов", среди которых соратница Януковича Анна Герман.

После скандала с выступлениями на "антимайдане", Гришко пришлось сначала отменить большой концерт во Львове. Позже он признался, что вынуждено отменил и целый тур по Украине, так как "в стране сложная общественная и политическая ситуация".

Гришко во время полномасштабной войны в Украине

Владимир Гришко, который 20 лет прожил в США и 10 лет работал в Санкт-Петербурге, всегда говорил, что любит Украину. Во время полномасштабной войны артист остался на родине, хотя сейчас намного реже выступает на сцене. Так, один из последних его концертов был в Трускавце в 2024 году.

Кроме того, оперный певец записывает тик-токи и публикует рилсы в Instagram, на которых преподает уроки вокала. Известно, что в 2018 году артист основал частное учебное заведение "Академия искусств Владимира Гришко". Там маэстро делиться знаниями, полученными за продолжительную творческую карьеру.

Также Гришко рассказывает в соцсетях о своей помощи Вооруженным силам Украины. В частности, он поделился, что передал свой автомобиль украинской армии. Кроме того, певец рассказывает в Instagram о военных преступлениях РФ и показывает кадры последствий войны в Украине.

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