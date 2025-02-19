Був улюбленцем Януковича і виступав на "антимайдані": де зараз оперний співак Гришко та що говорить про війну

Відомий тенор був дуже популярним свого часу, він продовжує виступати і зараз

Володимир Гришко – український оперний співак, Народний артист України та лауреат Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка. Під час Євромайдану артист двічі виступав на так званому "антимайдані" та мав друзів у "Партії регіонів". Також його називали улюбленцем Януковича, а також була інформація про те, що він був радником президента-втікача.

"Телеграф" розповість, як зараз виглядає Володимир Гришко і де він під час війни в Україні.

Володимир Гришко — що про нього відомо

Народний артист України Володимир Гришко відомий у всьому світі оперний співак. Він народився у Києві 28 липня 1960 року, зараз йому 64 роки. Він із дитинства захопився музикою і згодом пов’язав із нею своє життя. Гришко виступав у найвідоміших операх, серед яких Metropolitan Opera у Нью-Йорку, а також був солістом Маріїнського театру з 1996 по 2006 рік у Санкт-Петербурзі.

Під час Революції Гідності Володимир Гришко був в Україні, проте його позиція була неоднозначною. Він двічі виступав на так званому "антимайдані", чим насправді підтримав Януковича. Хоча пізніше в інтерв’ю розповідав, що музика поза політикою, і мовляв, він виступав для шахтарів і простих робітників. При цьому він добре відгукувався про деяких представників "Партії регіонів", серед яких соратниця Януковича Ганна Герман.

Після скандалу з виступами на "антимайдані" Гришку довелося спочатку скасувати великий концерт у Львові. Пізніше він зізнався, що вимушено скасував і цілий тур Україною, оскільки "в країні складна суспільна та політична ситуація".

Гришко під час повномасштабної війни в Україні

Володимир Гришко, який 20 років прожив у США та 10 років працював у Санкт-Петербурзі, завжди казав, що любить Україну. Під час повномасштабної війни артист залишився на батьківщині, хоч зараз набагато рідше виступає на сцені. Так, один із останніх його концертів був у Трускавці у 2024 році.

Крім того, оперний співак записує тік-токи та публікує ріллси в Instagram, на яких викладає уроки вокалу. Відомо, що у 2018 році артист заснував приватний навчальний заклад "Академія мистецтв Володимира Гришка". Там маестро ділитися знаннями, отриманими за тривалу творчу кар’єру.

Також Гришко ділиться у соцмережах про свою допомогу Збройним силам України. Зокрема він поділився, що передав свій автомобіль українській армії. Крім того, співак розповідає у Instagram про військові злочини РФ та показує кадри наслідків війни в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому на піку популярності зник фіналіст "Х-Фактора" Літвінкович і де він зараз. Його навіть вважали за жінку.