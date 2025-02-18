До останнього приховувала живіт: як під час вагітності виглядала телеведуча Наталія Мосейчук (фото)

У другому шлюбі телезірка народила сина Матвія, вже маючи старшого сина Антона

Наталія Мосейчук — відома українська телеведуча та багаторічна ведуча Телевізійної служби новин. Зараз вона розвиває свій ютуб-канал з інтерв’ю, а також відома як волонтерка дитячої лікарні "Охматдит". Відомо, що Мосейчук вдруге заміжня — її чоловік фінансист Ілля Раєвський, якому телеведуча народила сина Матвія.

"Телеграф" розповість, якою була Наталія Мосейчук під час вагітності у 2012 році і як чоловік дізнався про її вагітність раніше за неї саму.

Як виглядала Наталія Мосейчук під час вагітності

Багаторічна ведуча новин ТСН Наталія Мосейчук двічі була одружена. Її перший шлюб був студентським, вона на той час уже працювала на Житомирській телерадіокомпанії та ймовірно познайомилася з Леонідом Мосейчуком саме там. Потім вони разом переїхали до Києва, і вже там у 1998 році Наталя народила сина Антона. А ось стосунки із чоловіком не склалися.

Другий шлюб у Наталії Мосейчук з Іллею Раєвським стався через понад 10 років. Вони познайомилися ще тоді, коли обоє були у своїх перших шлюбах, але не спілкувалися. І лише через десять років познайомилися заново, почали дружити, а потім і одружилися.

У 2012 році Наталія Мосейчук народила другому чоловікові сина Матвія, якому зараз вже 15 років. На той час вона вже була зіркою ТСН, проте про її цікаве становище глядачі не здогадувалися — ведуча до останнього приховувала живіт. Тільки коли вагітність стало неможливо приховувати Мосейчук заявила про швидке поповнення у журналі "Телетиждень", який опублікував фото ведучої у ніжній вагітній фотосесії.

Цікаво, що про вагітність Наталії її чоловік здогадався раніше, ніж вона сама про це дізналася. В інтерв'ю виданню "Теленеделя" Мосейчук розказала, як це було.

"Ми хотіли цю дитину і планували її. До речі, ще до того, як я дізналася про своє цікаве становище, він якось подивився на мене і сказав: "Ти знаєш, а по-моєму ми вагітні, Бусинка", — поділилася телезірка.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає колишня дружина Пікалова з "Квартал 95", і що про неї відомо. Вони таємно розлучилися після 18 років шлюбу.