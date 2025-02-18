Один син спився, другий загинув, а дочка не спілкувалася з ним: що відомо про дітей актора Євгена Моргунова

Доля синів актора склалася трагічно, а позашлюбна дочка мало спілкувалася з батьком

Євген Моргунов – відомий радянський актор, який запам’ятався глядачам своїми комічними ролями у багатьох фільмах того часу. Він став справжньою зіркою радянського кінематографу, зігравши у відомих комедіях "Операція "И" та інші пригоди Шурика", "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика", "Самогонники" та інших. Проте, його особисте життя поза знімальним майданчиком було сповнене драмами.

"Телеграф" розповість, що відомо про дітей радянського актора Євгена Моргунова, і як склалася їхня доля.

Сини Моргунова — що про них відомо

У 1963 році Євген Моргунов випадково познайомився з дівчиною Наталією, яка стала його другою офіційною дружиною. Цей шлюб тривав 36 років і в ньому народилося два сини — Антон та Микола. Проте, доля обох дітей склалася не дуже вдало.

Старший син актора Антон з дитинства не вирізнявся особливими талантами і не виявляв інтересу до навчання. А вже з юності він захопився алкоголем. Згодом проблема алкоголізму лише посилювалася, він ніде не працював, але при цьому встиг наробити трьох дітей різним жінкам. Антон навіть у дорослому віці часто мешкав з матір’ю, а до того ж привів додому одну зі своїх дочок після розлучення з дружиною. Після смерті матері Наталії в січні 2021 року стан Антона став ще важчим, що з ним тепер — невідомо.

Євген Моргунов із дружиною Наталією та двома синами

Доля молодшого сина Євгена Моргунова склалася трагічно. На відміну від старшого брата Микола був тихим і замкнутим, але також не особливо хотів навчатися і не виявляв жодних талантів. Микола загинув у автокатастрофі у червні 1998 року, коли йому було 25 років. Повертаючись із дачі за кермом автомобіля, він не впорався з керуванням та врізався у дерево.

Позашлюбна дочка Моргунова — що про неї відомо

Коли 1999 року Євген Моргунов помер, розкрилася ще одна драма його життя — роман із Тетяною Бурмістровою, яка була монтажером Свердловської кіностудії. Вони познайомилися наприкінці 1950-х років на "Мосфільмі", і Тетяна одразу сподобалася успішному акторові. Проте сама вона не виявляла до нього симпатії.

Євген Моргунов та Тетяна Бурмістрова

Знехтуваний дівчиною актор пішов на підлість — він влаштував вечірку, на якій напоїв Тетяну, а на ранок вони прокинулися разом. Незабаром Тетяна виявила, що вагітна. Бурмістрова збиралася перервати вагітність, проте піддалася на вмовляння своєї матері та залишила дитину, але Моргунову так і не пробачила цієї підлості. У 1964 році народилася дочка, яку назвали Аріною. Проте Тетяна не прийняла допомоги від Євгена і навіть не пустила його на виписку із пологового.

Вперше свою доньку Євген Моргунов побачив лише через сім місяців, і лише завдяки зусиллям матері Тетяни. Він хотів одружитися з Бурмістровою, але вона не підпускала його до себе і не хотіла, щоб він спілкувався з дочкою.

Позашлюбна дочка Моргунова Аріна

Аріна була гарною та талановитою дівчинкою, вона закінчила "Гнесінку" і стала учасницею ансамблю "Метроном", з яким гастролювала по всій країні. Невдовзі Аріна почала зустрічатися з керівником ансамблю Володимиром Кармінським, а потім вони одружилися та разом вирішили емігрувати до США. Там Аріна народила трьох дітей та забрала до себе матір Тетяну Бурмістрову.

Так виглядає Аріна Моргунова зараз

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