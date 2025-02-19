Його вважали жінкою: чому на піку популярності зник фіналіст "Х-Фактора" Літвінкович, і де він зараз

Мало хто знає, що співак родом із Білорусі

Євген Літвінкович — зірка українських талантів шоу "Х-Фактора" та "Україна має талант" родом з Білорусі. Він уперше прийшов на кастинг на українському телебаченні у 2012 році та одразу завоював серця українців. Однак на піку популярності артист раптово зник із радарів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чому після 2014 року Євген Літвінкович зник з медіапростору і чим він займається зараз, під час війни в Україні.

Літвінкович – куди зник білоруський артист

Євген Літвінкович — відомий співак та автор пісень, учасник безлічі талант-шоу, серед яких українські адаптації "Х-Фактор" та "Україна має талант". Він народився 4 листопада 1982 року у селі Жодине Мінської області. Українські глядачі дізналися про Євгена після того, як він дійшов до фіналу шоу "Х-Фактор". У 2013 році артист повторив свій успіх, знову дійшовши до фіналу талант-шоу.

На той час у мережі почали поширюватися чутки про те, що Літвінкович насправді жінка, яка змінила стать і стала чоловіком. Користувачі роздумували про це через незвичайну зовнішність артиста з характерними жіночими рисами. Сам Євген поставив крапку в цих суперечках, заявивши, що він від народження чоловік і всі ці чутки повна маячня.

І хоча Літвінкович не переміг у жодному з проектів, його талант помітили. Телеканал СТБ запропонував виконавцю п’ятирічний контракт і він активно зайнявся написанням і випуском пісень. І все йшло добре, однак у 2014 році артист раптово зник із медіапростору та перестав випускати пісні і виступати з ними.

Як виявилося, через початок війни Росії проти України в 2014 році, коли всі в країні були стурбовані цим вторгненням, телеканал СТБ в односторонньому порядку розірвав контракт з Літвінковичем.

Де зараз Євген Літвінкович

Як виявилося, виконавець не припинив творчу діяльність і продовжував писати пісні та виступати, проте це не мало такого публічного резонансу. При цьому Євген жив у Києві та почав будувати стосунки з українкою Вікторією, яка займається проведенням розважальних заходів.

А у 2022 році, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Євген Літвінкович не виїхав з Києва, а залишився і почав брати участь у благодійних концертах. Так, наприклад, відомо, що артист виступав для дітей у костюмі пса Патрона. Крім того, минулого року до Дня святого Валентина Євген випустив україномовну пісню під назвою "Пульс".

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