Скачать
Понедельник, 20.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине замедлился рост заболеваемости Covid-19: статистика Минздрава
В Украине замедлился рост заболеваемости Covid-19: статистика Минздрава
Карта коронавируса в Украине и мире 20 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 20 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Чемпион мира по биатлону Ландертингер завершил карьеру
Чемпион мира по биатлону Ландертингер завершил карьеру
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 апреля

Карта коронавируса в Украине и мире 20 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Смотрите фото (7)
Карта коронавируса в Украине и мире 20 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
10:53 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

 

Коронавирус в Украине

В Украине на 20 апреля зафиксировано 261 новый случай инфицирования коронавирусом, общее количество на утро понедельника достигло 5710 случаев заболевания COVID-19, число жертв возросло на 10 и достигло 151.

Суточный прирост новых случаев снизился до 4,8% по сравнению с 6,7% днем раньше. В больницах находятся 1910 человек (в том числе 91 ребенок), остальные 3800 пациентов лечатся дома (в том числе 283 ребенка).

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерла 151 человек, из них 80 мужчин и 71 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

От коронавируса в Украине умер 151 человек (+10 за сутки), вылечились 359 (+12 за сутки). Среди умерших - 80 мужчин и 71 женщина. 86% из них было больше 50 лет.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 20.04.2020

Ранее сообщалось, что на утро воскресенья в Украине было 5449 лабораторно подтвержденных случаеа Covid-19, количество выздоровевших пациентов (347) превысило количество летальных случаев (141). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 10, количество случаев выздоровления – на 12.

В Украине на утро 17 апреля было рекордное количество случаев заболевания Covid-19. – 501 человек. Однако, на 18 апреля было – 444 инфицированных, 19 апреля – 343. По состоянию на утро 16 апреля сообщалось о 397 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311.

Количество выздоровевших в Украине превышает количество умерших от Covid-19 и разрыв продолжает увеличиваться: если по состоянию на утро 10 апреля в стране было 69 умерших и 61 выздоровевший, то на утро 11 апреля – 73 умерших и 79 поправившихся, 12 апреля – 83 умерших и 89 выздоровевших, 13 апреля – 93 умерших и 97 выздоровевших, 14 апреля – 98 умерших и 119 выздоровевших, 15 апреля – 108 умерших и 143 выздоровевших, 16 апреля – 116 умерших и 186 выздоровевших, 17 апреля - 125 умерших и 246 поправившихся, 18 апреля - 133 умерших и 275 выздоровевших, 19 апреля - 141 умерший и 347 поправившихся.

Коронавирус в мире

На утро 20 апреля коронавирусную болезнь COVID-19 зафиксировали у 2 407 600 человек, 165 083 пациентов умерли, 625 312 – выздоровели.

Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

США находятся на первом месте по числу выявленных случаев – 764 265 зарегистрированных больных. Далее идут Испания - 198 674, Италия - 178 972, Франция - 152 894, Германия - 145 742 и Великобритания - 120 067.

Больше всего больных с коронавирусом умерло в США - 40 565, Испания - 20 453, Италия - 23 660, Франция - 19 718, Великобритания - 16 060.

Заражение коронавирусом по разным странам на 20.04.2020

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2, Карта распространения коронавируса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент Чехии предлагает на год продлить закрытие границ
02 Продление карантина в Украине: в Минздраве сделали прогноз
03 Актриса "Великолепного века" опубликовала семейный пасхальный снимок (Фото)
04 Мировые цены на нефть стремительно падают
05 Какие симптомы говорят о смертельном исходе при коронавирусе - исследование ученых
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Италии снизилась смертность от коронавируса
В Италии снизилась смертность от коронавируса
В Киеве 49 новых случаев заражения COVID-19 и 2 смерти
В Киеве 49 новых случаев заражения COVID-19 и 2 смерти
COVID-19: количество больных приближается к 2,5 миллионам человек
Количество больных COVID-19 приближается к 2,5 млн человек
20 апреля: начало Пасхальной недели в 2020 году
20 апреля: начало Пасхальной недели в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь