Карта коронавируса в Украине и мире 20 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

В Украине на 20 апреля зафиксировано 261 новый случай инфицирования коронавирусом, общее количество на утро понедельника достигло 5710 случаев заболевания COVID-19, число жертв возросло на 10 и достигло 151.

Суточный прирост новых случаев снизился до 4,8% по сравнению с 6,7% днем раньше. В больницах находятся 1910 человек (в том числе 91 ребенок), остальные 3800 пациентов лечатся дома (в том числе 283 ребенка).

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерла 151 человек, из них 80 мужчин и 71 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

От коронавируса в Украине умер 151 человек (+10 за сутки), вылечились 359 (+12 за сутки). Среди умерших - 80 мужчин и 71 женщина. 86% из них было больше 50 лет.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 20.04.2020

Ранее сообщалось, что на утро воскресенья в Украине было 5449 лабораторно подтвержденных случаеа Covid-19, количество выздоровевших пациентов (347) превысило количество летальных случаев (141). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 10, количество случаев выздоровления – на 12.

В Украине на утро 17 апреля было рекордное количество случаев заболевания Covid-19. – 501 человек. Однако, на 18 апреля было – 444 инфицированных, 19 апреля – 343. По состоянию на утро 16 апреля сообщалось о 397 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311.

Количество выздоровевших в Украине превышает количество умерших от Covid-19 и разрыв продолжает увеличиваться: если по состоянию на утро 10 апреля в стране было 69 умерших и 61 выздоровевший, то на утро 11 апреля – 73 умерших и 79 поправившихся, 12 апреля – 83 умерших и 89 выздоровевших, 13 апреля – 93 умерших и 97 выздоровевших, 14 апреля – 98 умерших и 119 выздоровевших, 15 апреля – 108 умерших и 143 выздоровевших, 16 апреля – 116 умерших и 186 выздоровевших, 17 апреля - 125 умерших и 246 поправившихся, 18 апреля - 133 умерших и 275 выздоровевших, 19 апреля - 141 умерший и 347 поправившихся.

Коронавирус в мире

На утро 20 апреля коронавирусную болезнь COVID-19 зафиксировали у 2 407 600 человек, 165 083 пациентов умерли, 625 312 – выздоровели.

Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

США находятся на первом месте по числу выявленных случаев – 764 265 зарегистрированных больных. Далее идут Испания - 198 674, Италия - 178 972, Франция - 152 894, Германия - 145 742 и Великобритания - 120 067.

Больше всего больных с коронавирусом умерло в США - 40 565, Испания - 20 453, Италия - 23 660, Франция - 19 718, Великобритания - 16 060.

Заражение коронавирусом по разным странам на 20.04.2020

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

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