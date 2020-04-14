В ВОЗ заявили о возможности рецидива у тех, кто вылечился от COVID-19

Новости шоу бизнеса:ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Представители Всемирной организации здравоохранения допустили, что выздоровевший от коронавируса человек может повторно заразиться. Об этом сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает CNBC.

"Что касается выздоровления и повторного заражения COVID-19, то у нас, я считаю, нет ответа на этот вопрос. Это на данный момент неизвестно", - заявил он.

В свою очередь ведущий специалист ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керкхове рассказала, что данные проведенного в Шанхае исследования показали у части излечившихся пациентов отсутствие ответа антител.

У другой же части пациентов уровень ответа был высок. Но, по ее словам, это не означает наличие иммунитета к повторному заражению COVID-19 у второй части обследованных.

Как сообщалось, в мире количество зараженных коронавирусом превысило два миллиона человек. Число жертв заболевания превышает 118 тысяч, а тех, кому удалось выздороветь уже почти 450 тысяч.

Коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Такое мнение высказал специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины