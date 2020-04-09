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Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины
08:41 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:В то время как правительства стран ужесточают карантин, фармакологические компании усиленно работают над созданием вакцины от COVID-19.

Мир продолжает борьбу с коронавирусом, жертвами которого стали почти 100 тыс. человек. 

В начале января китайские ученые расшифровали геном вируса Sars-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Это дало возможность приступить к разработке вакцины.

На данный момент к поиску лекарства подключилось около 70 стран, в т.ч. 20 различных компаний и лабораторий.

6 апреля во Всемирной организации здравоохранения сообщили об ускорении процесса исследования препарата от коронавируса.

Когда появится лекарство от COVID-19

По заявлению ВОЗ, создание вакцины займет не менее года. После ее разработки необходимо подтвердить эффективность и безопасность для человека путем соответствующих испытаний на добровольцах. Затем требуется время на производство препарата для массового использования. Инфекционисты США спрогнозировали срок получения вакцины к весне 2021 года, т.е. до следующего сезона заболеваемости. Несколько образцов сейчас проходят первую фазу тестирования, после чего длительный период времени займет проверка безвредности лекарства для пациентов. В американской фармакологической компании Inovio стартовали клинические испытания потенциального препарата от коронавируса на людях. В тестировании вакцины участвуют 40 добровольцев из Филадельфии и Канзас-Сити.

Данные о безопасности лекарства будут получены летом.

В случае успешного результата, к концу года компания планирует произвести 1 млн доз вакцины. Также в США завершилось тестирование еще одной вероятной вакцины от COVID-19 под названием PittCoVacc. Испытание препарата провели на мышах.

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В данный момент ожидается разрешение от Агентства по контролю за продуктами и лекарствами США для начала тестов на людях. Принцип действия препарата схож с вакцинами от гриппа - пациенту вводятся частицы вирусного белка, благодаря чему у него формируется иммунитет. У мышей количество антител к вирусу возросло в течение 14 дней после вакцинации. Преимущество PittCoVacc в том, что ее можно создавать в промышленных масштабах и при транспортировке она не требует охлаждения.

Однако для испытания препарата требуется около года.

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Прототипы лекарства от COVID-19 успешно тестируют на животных

В Турции завершились тесты варианта вакцины на лабораторных мышах. Животным вводили препарат при помощи микроигл на пластыре. Иммунная система грызунов отреагировала на него выработкой антител. В скором времени турецкие ученые проверят действие данной вакцины на добровольцах. В Австралии испытывают два вида препаратов - векторную и рекомбинантную ДНК-вакцину.

Их разработали в Оксфордском университете и компании Inovio Pharmaceutical. Действие образцов исследуют на хорьках, а первые результаты ожидаются к началу лета. После этого Национальное научное агентство Австралии оценит безопасность вакцины для человека.

Немецкие ученые также достигли прогресса в испытаниях вакцины от коронавируса на животных. Им удалось разработать ингибитор, который может предотвратить размножение SARS-CoV-2. Тестирование успешно прошло на мышах и клеточных культурах. При этом исследователи считают, что для разработки препарата на базе ингибитора для лечения больных коронавирусом потребуется несколько лет.

В Испании прототип вакцины от COVID-19 может появиться к концу апреля. Несколько лабораторий уже имеют значительные достижения в работе над вариантами лекарств, также продолжаются разработки в Национальном центре биотехнологии. Польским исследователям удалось создать препарат, который способен снизить активность коронавируса.

В мире разрабатывают около 20 вакцин против Covid-19

Химическое соединение под названием HTCC на основе хитозана связывается с белком, образующим "корону" вируса SARS-CoV-2, после чего блокирует взаимодействие белка с рецептором клетки. Испытание HTCC успешно прошло на животных, планируется тестирование на людях. Итальянские ученые начали тестирование образцов вакцины на животных в конце марта.

Препарат разработала компания Takis на основании фрагмента генетического материала вируса. При получении удовлетворительных результатов, тестирование на людях начнется осенью.

Стоит отметить, что во Франции испытывают метод лечения коронавируса переливанием плазмы крови выздоровевших пациентов. В тестировании принимают участие 200 добровольцев, 60 из них переболели COVID-19.

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Также французские ученые исследуют препарат Hemo2life для борьбы с осложнением коронавируса - воспалением легких. Лекарственное средство создано на основе гемоглобина морских червей. Оно способно доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека. Тестирование будет проводиться на 10 добровольцах.

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Вакцина, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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