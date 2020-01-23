Веет опасностью: в Европе начали побаиваться китайской эпидемии

Новости мира:В ЕС повысили уровень риска проникновения коронавируса с низкого до среднего.

Европейская комиссия (ЕК) продолжает внимательно следить за ситуацией с распространением коронавируса нового типа и ведет работу по координации необходимых мер на уровне Европейского союза, заявил официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмэкер.

"Вчера во второй раз было созвано совещание комитета по здравоохранению. По этому случаю шла речь об оценке рисков и последствий для Европейского союза. Из оценки рисков, проведенной Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC), следует, что уровень риска проникновения вируса в Европейский союз пересмотрен в сторону повышения с низкого до среднего", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что ВОЗ также обсуждала в среду ситуацию с распространением коронавируса, но никакого решения пока не приняла. В ожидании дальнейших распоряжений Всемирной организации здравоохранения Еврокомиссия готова принять все необходимые меры на основе ее рекомендаций.

Де Кеерсмэкер также сообщил, что член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис обсуждала этот вопрос с гендиректором ВОЗ и с министрами здравоохранения Франции и Италии.

В ответ на дополнительный вопрос пресс-секретарь уточнил, что разговор с Францией и Италией состоялся, потому что эти страны ЕС имеют прямое авиационное сообщение с китайским городом Ухань, где были выявлены первые случаи заболевания новым коронавирусом.