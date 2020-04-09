ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях

Новости Украины:В условиях пандемии коронавируса ВОЗ рекомендует чаще мыть руки и пользоваться антисептиком.

Для профилактики заболевания коронавирусом чаще мыть руки и регулярно пользоваться антисептиками. Однако готовые удобные в применении гели постепенно исчезают с полок магазинов.

Существует простой рецепт изготовления антисептика из копеечных ингредиентов, имеющихся в любой аптеке. Сделав этот гель, вы обеспечите себя и свою семью препаратом надолго, поскольку можете получить сразу литр этого ценного продукта.

Рецепт антисептика для рук в домашних условиях

Вам понадобится:

этиловый спирт — 833 мл

перекись водорода — 42 мл

глицерин — 15 мл

Смешайте ингредиенты, добавив немного дистиллированной или хотя бы просто кипяченой воды. Количество воды определите исходя из нужной консистенции.

Разлейте полученный раствор в несколько небольших емкостей, носите с собой и не забывайте регулярно пользоваться. ВОЗ рекомендует обрабатывать руки антисептиком не менее 30 секунд, уделяя особое внимание области под ногтями.

Помните, что пользоваться антисептиком правильно так:

Выбирайте антисептик, содержащий от 60-80% спирта или содержащий 2% хлоргексидина.

Антисептик должен покрывать всю поверхность кожи рук, поэтому используйте в среднем 3 мл раствора.

Обрабатывать руки следует не менее 30 секунд.

Много грязи собирается под ногтями, поэтому особое внимание уделите их очистке.

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