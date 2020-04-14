Пандемия COVID-19: В ВОЗ дали прогноз по созданию вакцины от коронавируса

Новости Украины:В связи с большей востребованостью в вакцине, в ВОЗ дали прогноз, когда стоит ожидать создание "противоядия" от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

Об этом во вторник, 14 апреля, на брифинге в Женеве рассказала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, пишет Reuters.

"Нам действительно не стоит ждать вакцину в ближайшие 12 месяцев или дольше", — дала она прогноз.

По словам Харрис, число новых случаев заражения коронавирусом в некоторых частях Европы постепенно снижается, но вспышки не заканчиваются. Если в Италии и Испании становится спокойнее, то в Великобритании и Турции эпидемия только набирает масштабы.

Харрис также отметила, что большинство случаев заражения зафиксировано в США и Европе — около 90 процентов от общего числа. При этом в Китае, заявила представитель ВОЗ, главной угрозой считаются приезжие из зарубежья.

Отметим, что ранее ученые Института фундаментальных наук в Южной Корее проанализировали полный РНК-геном SARS-CoV-2 и составили детальную карту генов. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Cell.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.