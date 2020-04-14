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Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский пообщался со своей эстонской коллегой: детали разговора
Зеленский пообщался со своей эстонской коллегой: детали разговора
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Зеленский пообщался со своей эстонской коллегой: детали разговора

Зеленский пообщался со своей эстонской коллегой: детали разговора
17:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский обсудил с Керсти Кальюлайд противодействие коронавирусу.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Желаю вам крепкого здоровья и сил для преодоления этого кризиса. Также выражаю поддержку всем гражданам Эстонии, особенно тем, кто пострадал в результате пандемии коронавируса. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто болеет COVID-19", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул необходимость международной координации усилий по противодействию пандемии коронавируса и борьбе с ее последствиями, в частности в экономической и социальной сферах.

"Знаю, что на днях Эстония организовала онлайн-хакатон по поиску цифровых решений для борьбы с пандемией COVID-19. Эта инновационная инициатива относительно "цифрового" реагирования на современные вызовы своевременна и полезна. Убежден, она найдет поддержку и в Украине", - отметил Президент.

Керсти Кальюлайд поздравила Владимира Зеленского с реформами, которые продвигаются несмотря на распространение коронавируса, особенно с принятием закона о рынке земли. Она выразила надежду на успешное рассмотрение законопроекта о банковской деятельности и отметила, что Эстония видит улучшение бизнес-климата в Украине, улучшение в работе правовой системы и значительное уменьшение коррупции на высшем уровне.

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Как известно, Эстония при поддержке ЕС организовала международный хакатон "The Global Hack" для поиска решений относительно проблем, вызванных коронавирусным кризисом.

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Все по теме:

Украина, Эстония, Коронавирус, Владимир Зеленский, Керсти Кальюлайд, Covid-19.
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