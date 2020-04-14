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Мировая пандемия: коронавирусом заболели уже более двух миллионов людей

Мировая пандемия: коронавирусом заболели уже более двух миллионов людей
04:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Суммарное число инфицированных COVID-19 в мире превысило 2 млн.

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире с декабря прошлого года превысило в ночь на вторник 2 млн человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире число заразившихся достигло 2 млн 19 тыс. 320 человек, жертвами коронавируса стали 119 тыс. 483 человека.

Университет осуществляет мониторинг ситуации с распространением инфекции в мире, основываясь на официальных данных соответствующих стран.

По числу подтвержденных случаев заражения и скончавшихся от вызываемой коронавирусом болезни продолжают лидировать США, где зафиксировано 682 тыс. 619 инфицированных и 23 тыс. 529 умерших.

В Украине зафиксировано уже 3102 случая заболевания COVID-19, из них 93 – летальных, выздоровели после коронавируса 97 человек.

Напомним: 

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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