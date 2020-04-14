Мировая пандемия: коронавирусом заболели уже более двух миллионов людей

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире с декабря прошлого года превысило в ночь на вторник 2 млн человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Всего в мире число заразившихся достигло 2 млн 19 тыс. 320 человек, жертвами коронавируса стали 119 тыс. 483 человека.
Университет осуществляет мониторинг ситуации с распространением инфекции в мире, основываясь на официальных данных соответствующих стран.
По числу подтвержденных случаев заражения и скончавшихся от вызываемой коронавирусом болезни продолжают лидировать США, где зафиксировано 682 тыс. 619 инфицированных и 23 тыс. 529 умерших.
В Украине зафиксировано уже 3102 случая заболевания COVID-19, из них 93 – летальных, выздоровели после коронавируса 97 человек.
Напомним:
Турция продолжит практику введения комендантского часа в выходные дни, чтобы остановить распространение коронавируса.
Количество летальных случаев вследствие пандемии коронавируса в Италии превысило двадцать тысяч и составляет 20 465 человек.
Британские власти на этой неделе не планируют смягчать ограничения, введенные из-за распространения COVID-19.
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо считает, что худший период в ситуации с распространением коронавируса в этом американском штате уже позади.
Странам следует снимать введенные из-за COVID-19 ограничения постепенно, при этом учитывая особенности коронавируса, заявил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.