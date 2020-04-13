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Нью-Йорк преодолел пик COVID-19

Нью-Йорк преодолел пик COVID-19
20:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Губернатор считает, что эпидемиологическая ситуация в Нью-Йорке стабилизировалась.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо считает, что худший период в ситуации с распространением коронавируса в этом американском штате уже позади.

"Хорошая новость заключается в том, что кривая (количества новых заражений) продолжает выравниваться, кажется, мы преодолели пик, рост замедлился", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

В то же время Куомо отметил, что "никто не знает на какое время" стабилизировалась ситуация.

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По словам Куомо, общее количество летальных исходов вследствие заражения COVID-19 превысило в штате 10 тыс.

Эпидемиологическая ситуация в Нью-Йорке признана самой сложной в США.

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Все по теме:

США, Нью-Йорк, Вирус, Карантин, Пандемия, Эндрю Куомо, Коронавирус, Covid-19.
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