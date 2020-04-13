Трамп: Наша страна должна быть открытой, энергичной и великой

Новости мира:Глава американского государства обещает скорую отмену ряда ограничений, введенных из-за коронавируса.

Решение по возвращению экономической активности США в нормальное русло будет принято в ближайшем будущем/

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, на вторник запланировано заседание группы врачей и бизнесменов, которые выскажут мнения и оценки по возможности отмены ряда ограничений, введенных в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

"Администрация и я тесно работаем с губернаторами, и это (эта работа) продолжится. Вскоре я приму решение вместе с губернаторами", - написал Трамп в своем "Твиттере".

В конце прошлой недели Трамп заявил: "Я хочу, чтобы (страна) открылась как можно скорее. Наша страна должна быть открытой, энергичной и великой".

В настоящее время в США складывается наиболее серьезная в мировом масштабе эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Согласно статистическим данным Worldmeter, в стране выявлено 563 тыс. случаев заражения, более 22,8 тыс. пациентов скончались. Во всех штатах страны объявлена чрезвычайная ситуация.