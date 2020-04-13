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В США 2,8 миллиона человек прошли тестирование на COVID-19

В США 2,8 миллиона человек прошли тестирование на COVID-19
06:37 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости мира:В США почти 3 млн человек прошли тестирование на наличие коронавируса.

Соединенные Штаты протестовали 2,8 миллиона человек на наличие коронавируса. Положительный результат со времени вспышки заболевания подтвердили в 554 тысячах случаев.

Об этом информируют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Сейчас в больницах страны находятся 92 тысячи пациентов с коронавирусом.

Больше всего людей проверили в Нью-Йорке, что сейчас стал одним из мировых центров по количеству случаев и темпам распространения болезни – почти 462 тысячи человек.

На американском авианосце 550 зараженных коронавирусом

Напоминаем, президент США Дональд Трамп впервые в истории США объявил о режиме масштабного бедствия во всех 50 штатах страны из-за пандемии коронавируса.

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США, Тест, Коронавирус, COVID-2020.
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