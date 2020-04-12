На американском авианосце 550 зараженных коронавирусом

Новости мира:На авианосце "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 500 зараженных COVID-19.

Более 10 процентов экипажа авианосца США "Теодор Рузвельт" дали положительный результат на коронавирус.

Об этом заявил представитель ВМС США, сообщает AFP.

"92 процента членов экипажа TR прошли тестирование. На сегодня 550 были положительными, 3673 - отрицательными", - заявил представитель ВМС США.

Всего на борту находятся более 4 тысяч человек, таким образом заражены более 10% экипажа.

Пресс-секретарь ВМС сообщил, что 3696 человек были перемещены в отели и казармы на Гуаме, где судно было пришвартовано с тех пор, как его бывший капитан дал сигнал о вспышке коронавируса.

Напоминаем, исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли подал в отставку после увольнения командира авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье.

Модли уволил к Крозье после публикации письма, попавшего в СМИ, в котором тот попросил руководство ВМС принять усиленные меры для сдерживания вспышки коронавируса на корабле.