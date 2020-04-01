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На борту авианосца: В США коронавирус обнаружили у более чем ста военных моряков

На борту авианосца: В США коронавирус обнаружили у более чем ста военных моряков
13:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением коронавируса на борту американского авианосца зафиксировали более 100 случаев заражения.

На борту авианосца "Теодор Рузвельт" более 100 американских военных моряков заболели коронавирусом, их капитан просит ВМС США обеспечить изоляцию всего экипажа, чтобы избежать смертей.

Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

"Капитан ядерного авианосца с более 100 матросами, зараженными коронавирусом, на борту просил в понедельник представителей ВМС США обеспечить изоляцию всего его экипажа и избежать возможной смерти в ситуации, по его словам, которая быстро ухудшается", - пишет издание.

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Отмечается, что, по словам капитана авианосца Бретт Крозье, экипаж состоит из более 4000 человек. 

"Мы не воюем. Морякам не нужно умирать. Если мы не будем действовать сейчас, мы не сможем должным образом позаботиться о нашем самом надежном активе - наших моряках", - написал капитан в рапорте.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

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США, Карантин, Авианосец, Коронавирус.
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