ВМС США освободили от должности капитана авианосца (Видео)

ВМС США отстранило от должности капитана авианосца "Теодор Рузвельт", который распространил информацию о вспышке коронавируса COVID-19 на борту.

И.о. главы ВМС США Томас Молди сообщил журналистам, что капитана Бретта Крозьера заменит контр-адмирал Карло Сардьелло, пишет Голос Америки.

"Нужна более вовлеченная и устойчивая ментальность в командной иерархии", - заявил Молди и заметил, что "потерял доверие" к капитану.

Команда приветствовала капитана громкими восклицаниями, скандировала его имя, как свидетельствует видео распространенное в соцсети. Несмотря на поддержку команды, действия Крозьера будут расследовать ВМС США и ему может грозить наказание.

Heartwarming video of sailors cheering Navy Captain Brett Crozier, the commander of the aircraft carrier USS Roosevelt, who was relieved of his command after raising #coronavirus spread on the ship. The sailors chanted “Captain Crozier” as he departed.

pic.twitter.com/XJ1wdSLz02

— Karine Jean-Pierre (@K_JeanPierre) April 3, 2020