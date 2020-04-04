ВМС США освободили от должности капитана авианосца (Видео)

Новости мира:В США уволили капитана авианосца, который сообщил о COVID-19 на борту.

ВМС США отстранило от должности капитана авианосца "Теодор Рузвельт", который распространил информацию о вспышке коронавируса COVID-19 на борту.

И.о. главы ВМС США Томас Молди сообщил журналистам, что капитана Бретта Крозьера заменит контр-адмирал Карло Сардьелло, пишет Голос Америки.

"Нужна более вовлеченная и устойчивая ментальность в командной иерархии", - заявил Молди и заметил, что "потерял доверие" к капитану.

Команда приветствовала капитана громкими восклицаниями, скандировала его имя, как свидетельствует видео распространенное в соцсети. Несмотря на поддержку команды, действия Крозьера будут расследовать ВМС США и ему может грозить наказание.

Heartwarming video of sailors cheering Navy Captain Brett Crozier, the commander of the aircraft carrier USS Roosevelt, who was relieved of his command after raising #coronavirus spread on the ship. The sailors chanted “Captain Crozier” as he departed.

pic.twitter.com/XJ1wdSLz02 — Karine Jean-Pierre (@K_JeanPierre) April 3, 2020

Об этом со ссылкой на информацию и.о. главы ВМС США Томаса Молди сообщает Reuters.

Аналитик Center for American Progress Келли Мегзамен назвала отстранение "незаслуженным наказанием" и заявила, что капитана следовало бы продвинуть по службе, пишет "Голос Америки".

"Лишь за день до этого руководство ВМС хвалило капитана за то, что он поднял эти вопросы. Теперь его отстранили без уважительной причины на фоне надуманных обвинений в распространении ненужной паники", - говорит Мегзамен.

Напомним, ранее на этой неделе капитан Крозьер обратился с письмом к командованию о необходимости защитить команду от COVID-19.

"Мы не на войне и поэтому ни один моряк не должен погибать без причины от пандемии", - говорится в письме, копия которого попала в прессу. Около 1000 служащих были эвакуированы с авианосца на Гуам. Еще 2 700 будут эвакуированы в ближайшие дни.