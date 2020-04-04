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ВМС США освободили от должности капитана авианосца (Видео)

ВМС США освободили от должности капитана авианосца (Видео)
06:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:В США уволили капитана авианосца, который сообщил о COVID-19 на борту.

ВМС США отстранило от должности капитана авианосца "Теодор Рузвельт", который распространил информацию о вспышке коронавируса COVID-19 на борту.

И.о. главы ВМС США Томас Молди сообщил журналистам, что капитана Бретта Крозьера заменит контр-адмирал Карло Сардьелло, пишет Голос Америки.

"Нужна более вовлеченная и устойчивая ментальность в командной иерархии", - заявил Молди и заметил, что "потерял доверие" к капитану.

Команда приветствовала капитана громкими восклицаниями, скандировала его имя, как свидетельствует видео распространенное в соцсети. Несмотря на поддержку команды, действия Крозьера будут расследовать ВМС США и ему может грозить наказание.

Об этом со ссылкой на информацию и.о. главы ВМС США Томаса Молди сообщает Reuters.

Аналитик Center for American Progress Келли Мегзамен назвала отстранение "незаслуженным наказанием" и заявила, что капитана следовало бы продвинуть по службе, пишет "Голос Америки".

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"Лишь за день до этого руководство ВМС хвалило капитана за то, что он поднял эти вопросы. Теперь его отстранили без уважительной причины на фоне надуманных обвинений в распространении ненужной паники", - говорит Мегзамен.

Напомним, ранее на этой неделе капитан Крозьер обратился с письмом к командованию о необходимости защитить команду от COVID-19.

"Мы не на войне и поэтому ни один моряк не должен погибать без причины от пандемии", - говорится в письме, копия которого попала в прессу. Около 1000 служащих были эвакуированы с авианосца на Гуам. Еще 2 700 будут эвакуированы в ближайшие дни.

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Все по теме:

США, Капитан, Авианосец, Коронавирус, Авианосец "Теодор Рузвельт", Бретт Крозьер.
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