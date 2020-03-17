12 марта из США вернулись двое украинских пассажиров из Grand Princess.

Новости Украины:Власти США решили проверить на наличие COVID-19 всех 3,5 тыс. человек, которые находятся на борту лайнера.

Граждане Украины - члены экипажа круизного лайнера Grand Princess прошли карантин и вернулись из США. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства здравоохранения по информированию о коронавирусной инфекции.

"В аэропорту "Борисполь" приземлился борт с 46 украинцами с круизного лайнера Grand Princess. Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавирус у них не обнаружен. Также все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях", - говорится в сообщении.

7 марта стало известно, что инфицирование новым коронавируса обнаружили у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess, который стоит возле побережья Калифорнии.

Паника вокруг судьбы судна возникла после смерти 71-летнего мужчины, который в феврале находился в предыдущем круизе на Grand Princess - из Сан-Франциско в Мексику. Тесты показали положительный результат на коронавирус у еще одного пассажира, который сейчас лечится в Калифорнии.

Власти США решили проверить на наличие COVID-19 всех 3,5 тыс. человек, которые находятся на борту лайнера. Граждан Соединенных Штатов эвакуируют на карантин на военные базы, а иностранные граждане будут находиться на судне до момента решения вопроса их возвращения в страны постоянного проживания.

10 марта директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил, что 49 граждан Украины, из которых 47 члена экипажа и двое пассажиров лайнера Grand Princess, не имеют признаков инфицирования коронавирусом.