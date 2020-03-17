Скачать
Вторник, 17.03.2020
12 марта из США вернулись двое украинских пассажиров из Grand Princess.
12 марта из США вернулись двое украинских пассажиров из Grand Princess.
Коронавирус в Украине: Минздрав предлагает детям "узнать свое супергеройское оружие" (Фото, Видео)
Минздрав выпустил для детей ролики о коронавирусе (Фото, Видео)
Товарищеские поединки Украины с Францией и Польшей отменены
Товарищеские поединки Украины с Францией и Польшей отменены
Психологический тест, который покажет путь к богатству
Психологический тест, который покажет путь к богатству

12 марта из США вернулись двое украинских пассажиров из Grand Princess.

12 марта из США вернулись двое украинских пассажиров из Grand Princess.
02:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Власти США решили проверить на наличие COVID-19 всех 3,5 тыс. человек, которые находятся на борту лайнера.

Граждане Украины - члены экипажа круизного лайнера Grand Princess прошли карантин и вернулись из США. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства здравоохранения по информированию о коронавирусной инфекции.

"В аэропорту "Борисполь" приземлился борт с 46 украинцами с круизного лайнера Grand Princess. Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавирус у них не обнаружен. Также все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях", - говорится в сообщении.

7 марта стало известно, что инфицирование новым коронавируса обнаружили у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess, который стоит возле побережья Калифорнии.

Паника вокруг судьбы судна возникла после смерти 71-летнего мужчины, который в феврале находился в предыдущем круизе на Grand Princess - из Сан-Франциско в Мексику. Тесты показали положительный результат на коронавирус у еще одного пассажира, который сейчас лечится в Калифорнии.

Власти США решили проверить на наличие COVID-19 всех 3,5 тыс. человек, которые находятся на борту лайнера. Граждан Соединенных Штатов эвакуируют на карантин на военные базы, а иностранные граждане будут находиться на судне до момента решения вопроса их возвращения в страны постоянного проживания.

В США собираются провести испытания вакцины от COVID-19 на людях

10 марта директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил, что 49 граждан Украины, из которых 47 члена экипажа и двое пассажиров лайнера Grand Princess, не имеют признаков инфицирования коронавирусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Круизный лайнер, Карантин, Grand Princess.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус и карантин: НКРЭКУ предлагает приостановить отключение потребителей от коммунальных услуг
02 В Иране обнаружен доисторический петроглиф богомола
03 Противодействие COVID-19: Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса
04 Психологический тест, который покажет путь к богатству
05 Петряк: Живу в "колхозе", так спокойнее (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хроника коронавируса: данные за 16 марта (Фото, Видео)
Хроника коронавируса: данные за 16 марта (Фото, Видео)
Коронавирус в Украине: Разумков собирает лидеров фракций Верховной Рады
Коронавирус в Украине: Разумков собирает лидеров фракций Верховной Рады
Верховная Рада проведет внеочередное заседание: Разумков подписал распоряжение
Верховная Рада проведет внеочередное заседание: Разумков подписал распоряжение
Десять самых маленьких пород собак в мире
Десять самых маленьких пород собак в мире
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь