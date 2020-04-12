Масштабное бедствие: Впервые в истории США Трамп ввел чрезвычайный режим по всей стране

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Президент США Дональд Трамп впервые в истории США объявил о режиме масштабного бедствия во всех 50 штатах страны из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Fox News.

Трамп объявил режим масштабного бедствия в штате Вайоминг, который стал последним американским штатом из 50, где теперь действует это положение.

Впервые в истории страны, когда вводится такой режим на всей территории США одновременно, сообщил заместитель пресс-секретаря президента Джадд Дир.

Режим масштабного бедствия позволит всем штатам получить федеральное финансирование для борьбы с эпидемией коронавируса.

Как сообщалось, больше всего в мире смертей от коронавируса зафиксировано в США - 20604 человека. США также является страной с наиболее быстрым распространением коронавируса - 529887 человек.