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В США растет число смертей от коронавируса

В США растет число смертей от коронавируса
09:37 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:В США число зараженных коронавирусом превысило 554 тысяч человек, скончались более 22 тысяч человек.

Соединенные Штаты протестовали 2,8 миллиона человек на наличие коронавируса. Положительный результат со времени вспышки заболевания подтвердили в 554 тысячах случаев.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Сейчас в больницах страны находятся 92 тысячи пациентов с коронавирусом.

Больше всего людей проверили в Нью-Йорке, что сейчас стал одним из мировых центров по количеству случаев и темпам распространения болезни – почти 462 тысячи человек.

За это же время в стране зарегистрировали почти 22 тысячи смертей. Выздоровели от коронавируса почти 33 тысячи человек.

Пандемия COVID-19: число больных коронавирусом в мире превысило 1,85 млн

Напомним, США сейчас становятся мировым эпицентром пандемии коронавируса. В стране больше всего зараженных COVID-19 (557 300) и погибших (22 079).

12 апреля из-за коронавируса впервые в истории США объявили режим стихийного бедствия во всех штатах.

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США, Нью-Йорк, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в США, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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