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Пандемия COVID-19: число больных коронавирусом в мире превысило 1,85 млн

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Пандемия COVID-19: число больных коронавирусом в мире превысило 1,85 млн
09:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В мире по состоянию на понедельник зафиксировано 1 млн 853 тыс. 593 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, число жертв достигло 114 тыс. 270.

В мире по состоянию на понедельник зафиксировано 1 млн 853 тыс. 593 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, число жертв достигло 114 тыс. 270, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.

По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют США, где скончались 22 тыс. 115 человек, выявлен 560 тыс. 433 заболевший COVID-19.

В Испании число больных достигло 166 тыс. 831 при 17 тыс. 209 умерших, Италии - 156 тыс. 363 (19 тыс. 899), Франции - 132 тыс. 591 (14 тыс. 393), Германии - 127 тыс. 854 (3 тыс. 022), Великобритании - 84 тыс. 279 (10 тыс. 612), Иране - 71 тыс. 686 (4 тыс. 474), Турции - 56 тыс. 956 (1 тыс. 198), Бельгии - 29 тыс. 647 (3 тыс. 600), Нидерландах - 25 тыс. 587 (2 тыс. 737), Швейцарии - 25 тыс. 415 (1 тыс. 106), Канаде - 24 тыс. 383 (717), Бразилии - 22 тыс. 318 (1 тыс. 230).

 

Карта распространения коронавируса

Source: Johns Hopkins CSSE / gisanddata.maps.arcgis.com  Get the data  Created with Datawrapper

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 108 новых случая заражения коронавирусом, 98 - у людей, прибывших из-за рубежа, 10 - внутри страны (провинции Хэйлунцзян - семь, Гуандун - три). За сутки в стране зафиксированы два случая смертельного исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, оба - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции. С декабря от коронавируса в стране умерли 3 тыс. 341 человек, зарегистрировано 82 тыс. 160 случаев заболевания, из них 1 тыс. 378 - ввезенных из-за границы.

Россия (15 570 случаев), где в последние дни заметно растет число заболевших, 12 апреля впервые поднялась на 16 место в мире, обогнав Австрию (13 945).

Фото: www.worldometers.info/coronavirus/

ВОЗ: Вспышки коронавируса продлятся, пока не изобретут вакцину

Менее 20 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировано почти в 200 странах и районах мира.

Более 423 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 114 тыс.

Из них значительная часть приходится на США (22 115), Италию (19 899) и Испанию (17 209).

На данный момент на планете свыше 1,31 миллиона активных случаев заболевания COVID-19, из них примерно 4% — люди в тяжелом и критическом состоянии.

Как сообщалось, по состоянию на 12 апреля в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались  108 837 человек.

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