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Воскресенье, 12.04.2020
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Карта коронавируса в Украине и мире 12 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Карта коронавируса в Украине и мире 12 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
10:44 Сегодня Телеграф Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

 

Коронавирус в Украине

По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), по состоянию на 10:00 12 апреля в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (89 пациентов) превысило количество летальных случаев (83 пациента).

За сутки было зафиксировано 255 новых случаев.

Заражение коронавирусом в Украине на 12.04.2020


Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 апреля в Центр поступило 862 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8763 сообщения о подозрении на COVID-19.

Коронавирус в мире

По состоянию на 11 апреля в мире коронавирусом инфицировано  1 млн 780 тысяч 713 человек. Из них излечилось 400 тыс человек, а 108 837 пациента умерли.

США не первом место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 501 419 больных.

На втором месте сейчас Испания — там заразились 158 273 человека, умерло 16 081.

В Италии по состоянию на 11 апреля инфицированы уже 147 577 человек.

Заражение коронавирусом по разным странам на 12.04.2020

На данный момент на планете свыше 1,1 миллиона активных случаев заболевания COVID-19, из них примерно 4% — люди в тяжелом и критическом состоянии.

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