Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

Новости Украины:Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни изо дня в день.

Общие симптомы коронавируса, такие как лихорадка и сухой кашель, известны всем. Но как эти симптомы меняются в течение болезни – читайте в материале.

Эта информация является полезной для тех, кто до сих пор колеблется, стоит ли обращаться к врачу. Как протекает Covid-19 изо дня в день, рассказали в Без-брехні.

Как проявляется коронавирус на 1-4 день заболевания:

Отметим, что начало болезни может быть бессимптомным или протекать в очень легкой форме, из-за чего человек думает, что просто простудился.

У 99% больных фиксируют повышенную температуру;

70% пациентов испытывают боль в мышцах;

На самом деле, сухой кашель бывает не у всех, а примерно у 60%;

За день-два до начала основных симптомов, у небольшого количества людей может возникнуть тошнота или диарея;

Немецкие врачи заметили потерю вкуса и обоняния на первых днях заболевания болезни.

Симптомы коронавируса на 1-4 день болезни

Важно: В среднем, первая одышка проявляется через 5 дней от начала симптомов. Если человека с такой формой болезни госпитализируют на 7 день заболевания, на следующий день он оказывается в реанимации.

Что происходит на 5-6 день болезни:

На этом этапе уже могут возникнуть проблемы с дыханием. Особенно становится трудно дышать людям пожилого возраста, у которых есть хронические болезни (прежде всего верхних дыхательных путей).

Симптомы коронавируса на 5-6 день болезни

Чего ждать на 7 день коронавируса:

Часть пациентов чувствуют, что дышать становится все труднее, порой возникает боль в груди. В таком случае необходимо немедленно обратиться к врачу.

Отметим, что у около 85% больных в этот период симптомы ослабевают или сглаживаются.

Важно: Если живете с человеком, который заболел, также оставайтесь дома в течение 14 и проследите за своими симптомами.

Симптомы коронавируса на 7 день болезни

Коронавирус на 8-9 день заболевания:

Около 15% людей переносят инфекцию трудно. И именно в этот период у таких пациентов начинают возникать признаки острого респираторного дистресс-синдрома, при котором в легких начинается накапливаться жидкость" (инфильтраты).

У части у больных возникает аритмия или шок. Это происходит, когда легкие уже не способны обеспечивать кислородом необходимые для жизни органы.

10 день коронавируса:

Ко всем вышеперечисленным симптомам добавляется и боль в животе. Пациентам с тяжелой формой болезни необходима экстренная помощь и их переводят в реанимацию для кислородной терапии.

Исследования демонстрируют, что такие пациенты остаются в больнице еще около 10 дней.

Симптомы коронавируса на 8-9 день болезни

12 день болезни:

Пациенты с крепким иммунитетом и те, которые получили своевременную и правильную помощь, начинают поправляться. Температура их тела постепенно снижается и самочувствие активно улучшается.

Симптомы коронавирус на 12 день болезни

Коронавирус на 17 день:

Примерно через 2,5 недели болезни, тех людей, которые выздоровели, уже выписывают.

Врачи обращают внимание на то, что кашель является второстепенным симптомом. Следовательно, здоровый человек кашляет еще довольно долго после выздоровления.

Однако одышка у людей может прекратиться примерно через две недели после выписки из больницы.

Важно: В среднем период выздоровления составляет 22 дня. Те же люди, которым не удавалось спасти жизнь, умирали на 18 день.

Напомним:

Напомним, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За прошедшие сутки подтвердилось более 90 новых случаев заболевания. Больше всего заболевших насчитывается в Черновицкой области и столице Украины - Киеве.

По состоянию на утро 28 марта, число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире превысило 597 тыс., из них более 430 тыс. - активные. На планете более 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.

В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.