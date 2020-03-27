Как не подхватить коронавирус: советы по профилактике

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Эксперты напомнили, что для эффективной профилактики коронавирусной инфекции нужно не только тщательно мыть руки с мылом, но и регулярно дезинфицировать смартфоны и другие мобильные устройства.

"В условиях современного мира, где люди постоянно контактируют со смартфонами и всевозможными гаджетами, у вирусов появляется новый путь распространения. В частности, коронавирус SARS-CoV-2 может до трех суток сохранять жизнеспособность на пластиковых и металлических поверхностях, поэтому нужно тщательно дезинфицировать смартфоны. Для этого можно применять спиртосодержащие жидкости, но сперва убедитесь, что спирт не повредит покрытие вашего девайса", - советуют эксперты, добавляя, что дезинфицировать смартфоны при помощи хлорсодержащих растворов не стоит. Силиконовые и пластиковые чехлы для смартфонов можно мыть в мыльном растворе, а затем надевать обратно на устройство после сушки.

Не забывайте мыть руки - говорят медики, добавляя, что без этой базовой меры предосторожности теряют смысл все остальные меры, в том числе и дезинфекция смартфонов. Руки нужно мыть в течение 20-60 секунд, используя для этого теплую воду и мыло, и не забывая о коже между пальцами и больших пальцах.

Напомним, недавно мы писали о том, какие первые шаги нужно предпринять при подозрении на коронавирус.