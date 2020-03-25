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Какие шаги нужно предпринять при подозрении на коронавирус

Какие шаги нужно предпринять при подозрении на коронавирус
18:42 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:К кому обращаться с первыми симптомами болезни и где взять тест на коронавирус - читайте в нашем материале.

Если же вы подозреваете, что сами заболели этим вирусом, то необходимо в срочном порядке связаться со своим семейным врачом.

"Если у человека есть симптомы острых респираторных заболеваний, то постоянный контакт с врачом поможет уберечь его от возможных осложнений", - пояснил замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

К кому обращаться, если вы заболели

Первое, что важно сделать, если у вас появились первые признаки респираторных заболеваний, - позвонить семейному врачу, после чего именно он поможет вам подобрать правильное лечение и тактику ведения пациента с подозрениями на возможное заболевание коронавирусом.

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Нужно ли ехать в больницу

Ели подозрение на заболевание коронавирусом появится и у вашего семейного врача, тогда нужен будет осмотрит пациента на дому с помощью инструментов. После этого врач примет решение о дальнейших тактиках лечения или диагностики.

Самостоятельно посещать больницы сейчас не рекомендуется, но при острой необходимости, конечно, нужно ехать незамедлительно: "Советуем ограничиться общением только с врачом. Во всех ургентных случаях, в частности, при пневмонии, есть четкие алгоритмы, как доставить человека в медучреждение, которое способно будет оказать помощь", - пояснил Ляшко.

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В любом случае, не стоит заниматься самолечением или затягивать процесс лечения. При первых же симптомах простуды необходимо обращаться за помощью к врачу.

Тесты на коронавирус: где взять

В данный момент выявить, болеет ли человек именно коронавирусом, можно только с помощью специального теста. Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что все такие тесты, которые получит город, передадут в больницы и семейным врачам. По его словам, это поможет оперативно тестировать тех, у кого будет подозрение на коронавирус.

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"Все тесты мы передадим больницам и семейным врачам, которые смогут приезжать к больным с симптомами на коронавирус. Таким образом они смогут делать тесты оперативно", - рассказал во время брифинга Кличко.

Вместе с тем, он заверил, что все столичные врачи будут обеспечены всеми необходимыми средствами защиты.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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Виталий Кличко, Здоровье, Пандемия, Признаки, Виктор Ляшко, Коронавирус, Советы врачей.
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