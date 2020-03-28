В Украине уже 310 человек заболели коронавирусом

В Украине зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает телеграмм канал Коронавірус_інфо.
"По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки выявлено 92 новых случая.
Напоминаем:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 27 марта превысило 533 тыс., из них более 383 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
Министерство здравоохранения впервые обнародовало возрастную разбивку больных с коронавирусной болезнью с COVID-19.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.