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Пятница, 27.03.2020
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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 27 марта

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 27 марта
10:35 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

По состоянию на утро 27 марта число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире превысило 532 тыс., из них более 383 тыс. — активные.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 218. За сутки их число увеличилось на 62 человек.

Важно:

число заболевших коронавирусом в Украине по данным Минздрава увеличилось до 218;

на данный момент подтверждены 5 летальных случаев, четверо выздоровели;

власти страны закрывают границы для всех;

в Украине создан антикризисный штаб;

в областях начали перекрывать транспортное сообщение;

десятки тысяч украинцев ждут возвращения на родину;

в мире сообщили о второй волне пандемии;

 

10:30 По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных 4 пациент выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

География эпидемии в Украине выглядит так:

  • Винницкая область - 5
  • Волынская область - 2
  • Днепропетровская область - 3
  • Донецкая область - 2
  • Запорожская область - 8
  • Закарпатская область - 1
  • Житомирская область - 2 (1 летальный)
  • Ивано-Франковская - 24 (2 летальных)
  • Киев - 47
  • Киевская область - 32
  • Львовская область - 3
  • Луганская область - 1
  • Одесская область - 4
  • Ровенская область - 9
  • Тернопольская - 25 (1 летальный)
  • Херсонская область - 1
  • Черновицкая область - 47 (1 летальный)
  • Черкасская область - 2

10:10 От коронавирусной болезни умерли 24 114 человека, выздоровели - 124 402, всего зарегистрировано 536 615 случая заражения COVID-19.

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят (данные на полночь 26 марта):

США (85 435) — по итогам 26 марта эта страна вышла на первое место, опередив КНР — за сутки было выявлено рекордные 17,2 тыс. новых инфицированных и 268 смертей

Китай (81 285)

Италия (80 589) — 6 203 новых случаев за сутки, +712 смертей

Испания (57 786) — 8 271 новых случаев за сутки, +718 смерти

Германия (43 938) — 6 615 новых случаев за сутки, +61 смерть

Иран занимает шестое место (29 406 случаев). Далее следуют Франция (29 155) и Швейцария (11 811). Великобритания (11 658) занимает девятое место, а Южная Корея (9 241) впервые опустилась на десятое.

08:12 Специалисты из больницы Университета Джорджа Вашингтона показали на видео, как коронавирус COVID-19 поражает легкие человека.

08:00 94 356 украинцев вернулись на родину благодаря содействию дипломатических учреждений.

07:30 Соединенные Штаты Америки оказались на первом месте в мире по количеству лиц, зараженных COVID-19, опередив Китай и Италию: 82040 случая в США и 81782 в Китае.

07:00 В больницах временно оккупированного Крыма с диагнозом ОРВИ находятся 1447 человек, из них у 1039 пациентов – пневмония.

06:00 По состоянию на 06:00 27 марта, подтверждены 531 860 случаев заражения коронавирусом, 24 057 человек умерли от инфекции, 122 203 выздоровели.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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