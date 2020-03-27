Коронавирус в Украине и мире: что известно на 27 марта

По состоянию на утро 27 марта число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире превысило 532 тыс., из них более 383 тыс. — активные.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 218. За сутки их число увеличилось на 62 человек.
Важно:
число заболевших коронавирусом в Украине по данным Минздрава увеличилось до 218;
на данный момент подтверждены 5 летальных случаев, четверо выздоровели;
власти страны закрывают границы для всех;
в Украине создан антикризисный штаб;
в областях начали перекрывать транспортное сообщение;
десятки тысяч украинцев ждут возвращения на родину;
в мире сообщили о второй волне пандемии;
10:30 По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных 4 пациент выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.
География эпидемии в Украине выглядит так:
10:10 От коронавирусной болезни умерли 24 114 человека, выздоровели - 124 402, всего зарегистрировано 536 615 случая заражения COVID-19.
Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят (данные на полночь 26 марта):
США (85 435) — по итогам 26 марта эта страна вышла на первое место, опередив КНР — за сутки было выявлено рекордные 17,2 тыс. новых инфицированных и 268 смертей
Китай (81 285)
Италия (80 589) — 6 203 новых случаев за сутки, +712 смертей
Испания (57 786) — 8 271 новых случаев за сутки, +718 смерти
Германия (43 938) — 6 615 новых случаев за сутки, +61 смерть
Иран занимает шестое место (29 406 случаев). Далее следуют Франция (29 155) и Швейцария (11 811). Великобритания (11 658) занимает девятое место, а Южная Корея (9 241) впервые опустилась на десятое.
08:12 Специалисты из больницы Университета Джорджа Вашингтона показали на видео, как коронавирус COVID-19 поражает легкие человека.
08:00 94 356 украинцев вернулись на родину благодаря содействию дипломатических учреждений.
07:30 Соединенные Штаты Америки оказались на первом месте в мире по количеству лиц, зараженных COVID-19, опередив Китай и Италию: 82040 случая в США и 81782 в Китае.
07:00 В больницах временно оккупированного Крыма с диагнозом ОРВИ находятся 1447 человек, из них у 1039 пациентов – пневмония.
06:00 По состоянию на 06:00 27 марта, подтверждены 531 860 случаев заражения коронавирусом, 24 057 человек умерли от инфекции, 122 203 выздоровели.
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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.
Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.
Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.