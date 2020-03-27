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Юг Италии может стать следующей "горячей точкой" эпидемии коронавируса

Юг Италии может стать следующей "горячей точкой" эпидемии коронавируса
11:50 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Из-за быстрого распространения коронавируса в южных районах Италии наблюдается резкий рост смертности.

В районах Италии южнее нынешней вспышки коронавируса наблюдается резкий рост смертности, что вызывает опасения перемещения "горячей точки" эпидемии с севера на юг страны. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Тревожные сигналы поступают из центрального региона Лацио с центром в Риме и южного Кампания с центром в Неаполе. Считается, что система здравоохранения там менее оснащенная, чем на богатом севере.

В открытом письме к премьер-министру Джузеппе Конте глава региона Кампания Винченцо Де Лука пожаловался, что центральное правительство не предоставило обещанных аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.

"Существует реальная перспектива, что трагедия Ломбардии скоро станет трагедией юга. Мы накануне большого распространения инфекции, которое может быть нестабильным", - написал он.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 27 марта

В четверг премьер-министр Джузеппе Конте заявил в Сенате, что коронавирусный кризис - это "очень жесткое испытание и битва с севера на юг".

Он сказал, что основную ответственность возлагает на правительство, но также сознательными должны быть все граждане, придерживаясь строгих правил.

Как прогнозируют аналитики, суровые меры приведут к тому, что Италия перейдет в самую глубокую рецессию за целое поколение. Конте пообещал второй стимулирующий экономический пакет стоимостью не менее 25 млрд евро.

Напомним, в предыдущие несколько дней темпы роста количества заражений в Италии снизились, но накануне снова выросли.

Пик эпидемии коронавируса в Италии находится "очень близко" и является "очень широким, своего рода плато", отметил Фабрицио Никастро из Национального института астрофизики.

Как сообщалось, число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 27 марта превысило 533 тыс., из них более 383 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

США вышли на первое место по числу зараженных новым коронавирусом, обогнав Италию и Китай.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире ускоряется.

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Италия, Юг Италии, Коронавирус в Италии.
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