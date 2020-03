Глава ВОЗ: Пандемия ускоряется, могут умереть миллионы

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется.

По его словам, первые 100 тысяч случаев заняли 67 дней, вторые — 11 дней, на третьи ушло всего 4 дня, а на четвертые — только 2 дня.

"Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть", — подчеркнул Гебреисус.

Он приветствовал инициативу G20 по поиску совместных решений и совместной работе: "Это глобальный кризис, который требует глобального ответа".

Глава ВОЗ отметил те меры, на которые пришлось решиться значительному количеству стран, в частности, закрытие школ и предприятий и призывы к гражданам оставаться дома.

