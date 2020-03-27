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Глава ВОЗ: Пандемия ускоряется, могут умереть миллионы

Глава ВОЗ: Пандемия ускоряется, могут умереть миллионы
08:41 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире ускоряется.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется.

По его словам, первые 100 тысяч случаев заняли 67 дней, вторые — 11 дней, на третьи ушло всего 4 дня, а на четвертые — только 2 дня.

"Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть", — подчеркнул Гебреисус.

Он приветствовал инициативу G20 по поиску совместных решений и совместной работе: "Это глобальный кризис, который требует глобального ответа".

Глава ВОЗ отметил те меры, на которые пришлось решиться значительному количеству стран, в частности, закрытие школ и предприятий и призывы к гражданам оставаться дома.

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"Эти меры частично уменьшат влияние эпидемии, но не погасят ее. Мы должны сделать больше. Действия, к которым мы прибегаем сейчас, будут иметь последствия для последующих десятилетий", — заявил он.

В мире уже зафиксировано свыше 500 тысяч случаев заражения коронавирусом, от его осложнений умерли 24 057 человек.

Ранее стало известно, что США вышли на первое место по числу зараженных новым коронавирусом, обогнав Италию и Китай.

В Украине по состоянию на поздний вечер 26 марта зафиксировано 196 случаев заболевания, пять человек скончались, один пациент выздоровел.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Тедрос Аданом Гебреисус.
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